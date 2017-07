Na avtocesti z avtom v odbojno ograjo; v soboto v Metliki brez elektrike

28.7.2017 | 18:50

Danes ob 12.22 je voznik osebnega avtomobila v naselju Veliki Gaber v občini Trebnje trčil v podporni zid. Gasilci PGD Trebnje so požarno in naletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu ter pomagali reševalcem in policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanca oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Dobri dve uri kasneje so novomeški gasilci posredovali na avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč v smeri Obrežja, kjer se je zgodila prometna nesreča, ko je osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci so požarno zavarovali kraj, odklopili akumulator, vozilo dvignili z dvigalom, pomagali policiji in vlečni službi. Poškodovanih ni bilo. Za prometno zavarovanje območja in odstranitev posledic razlitja motornih tekočin, je, kot še poročajo s PU Novo mesto, poskrbel dežurni delavec DARS-a.

Požar, ki ga ni bilo

Novomeški policisti so bili danes ob pol desetih dopoldne obveščeni o požaru v stanovanjskem objektu v Gubčevi ulici v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so ob prihodu na kraj ugotovili, da posredovanje ni potrebno. Požara ni bilo.

Zagorel kozolec

Danes ob 13.16 je pri naselju Dolenje Kamenje gorelo na deponiji ožganega sena po požaru kozolca. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so seno premetali in požar, ki se je razširil po suhi travi in grmičevju, na površini okoli 150 kvadratnih metrov pogasili.

Jutri v Metliki brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v soboto, 29. 7., od 7.do 18.ure , zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS METLIKA .

S. G.