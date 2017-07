FOTO: Stražani in okoličani zahtevajo odstranitev Ekosistemov

28.7.2017 | 21:00

Franc Plut

Peticijo so podpisali vsi, ki so prišli, okoli 2.000 ljudi že pred tem.

Straža - Več kot 400 ljudi se je zbralo na današnjem protestnem shodu v športnem parku Breza v bližini Straže, na katerem so ponovno odločno povedali in zapisali celo na enega od transparentov: "Ekosistemi in podobni eko zločinci niso dobrodošli v naši okolici!"

"Zahtevamo, da se podjetje Ekosistemi in lastniki s tega prostora umaknejo, da se spremeni OPPN, zahtevamo, da se sankcionira vse povzročitelje, ki so to storili, zahtevamo, da se situacija na tem terenu sanira in da res dobimo pravico do zdravega in čistega okolja," je zahteve vseh tistih, ki so prišli in podpisali peticijo, povzel Franc Plut iz Civilne iniciative Zalog Loke. Povedal je še, da so že pred shodom zbrali okoli 2.000 podpisov.

Mnogi domačini so v medsebojnih pogovorih, pa tudi za medije, izrazili zaskrbljenost, kakšne posledice bo na njihovo zdravje imel požar, ki je prejšnji četrtek izbruhnil v družbi Ekosistemi, in s katerim so se gasilci iz celotne regije borili cele tri dni.

Na shodu niso bili le Stražani, tja so prišli tudi prebivalci sosednjih občin, saj ekološke katastrofe pač ne poznajo meja. Ljudje so bili ogorčeni nad tem, kako lahko podjetja, kakršno so Ekosistemi, dobijo okoljevarstvena dovoljenja, in kako je mogoče, da jih nihče ne nadzira in sankcionira.

Tam je bil tudi straški župan Dušan Krštinc, ki je med drugim povedal, da je v tem tednu že začel postopek za spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono.

Za četrtek ob 17. uri so na temo Ekosistemov in požara v tem podjetju v večnamenski dvorani kulturnega doma v Straži sklicali izredno sejo občinskega sveta.

Danes zvečer je pri Ekosistemih stal varnostnik, poslopje pa je bilo za javnost zaprto. Gasilcev ni bilo videti, je pa smrad po zažgani plastiki opominjal, kakšna tragedija se je tam zgodila pred osmimi dnevi.

Na okoli 200 tisočakov so ocenjene obratovalne ure vseh črpalk, vozil in delovne ure gasilcev, ki so sodelovali v vsedolenjski gasilni akciji. Kolikšna je škoda na račun poškodovane opreme, še ni znano, saj te podatke še zbirajo.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

Komentarji (2)

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni sven Še preden vas kdo zbombardira s kritikami pohvale za shod škoda le da se mora najprej zgodit nesreča da se Slovenec zgane. Kot je zapisal nedavno Dejan Steinbuch v eni od kolumen, Slovencu mora opeka pasti na glavo, da se zgane. Pohvale in upam da umazanije izgine za vedno 1h nazaj Oceni Nebodigatreba Neumnost. Podjetje je dobilo okoljevarstvena dovoljenja na črno, država je nategnila prebivalce, župani so izdali svoje ljudi. Proti birokratom v taki ureditvi ne moreš nič, saj si oni sami pišejo zakone. Požar je samo končni rezultat več prejšnjih požarov in krajani se borijo proti tem ekosistemom že dolgo dolgo. Preglej samo prijavljene komentatorje