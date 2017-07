Za violinistko in njenim bendom prihajajo Čehi

29.7.2017 | 07:30

Metlika - Metliške mednarodne poletne kulturne prireditve Pridi zvečer na grad, ki so se začele 17. junija, končale pa se bodo 25. avgusta, so že dodobra zakoračile v drugo polovico. Včeraj zvečer je bil že osmi od trinajstih dogodkov.

Nastopila je violinistka Oksana Pečeny s štirimi uveljavljenimi slovenskimi glasbeniki Maticem Dolencem (kitara), Andražem Frecetom (harmonika), Janom Severjem (klavir) in Žigom Trilarjem (kontrabas). Kot so zapisali organizatorji, »Oksana išče vir interpretacije v klasiki in onkraj nje. Glasba je cigansko razpuščena, včasih v domišljiji znanih napevov, včasih v neznanem polju nove ustvarjalnosti, vedno pa nova in drugačna«.

Naslednji dogodek na poletnih prireditvah bo v sredo, 2. avgusta, ko bo ob 21. uri na grajskem dvorišču nastopil ansambel iz okolice češkega Plzna, ki bo zaigrali na tradicionalne inštrumente.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

