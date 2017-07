V Revozu bodo ustavili proizvodnjo - odhajajo na kolektivni dopust

29.7.2017 | 09:00

Revozovi delavci odhajajo na zasluženi dopust. (Foto: B.D.G., arhiv DL)

Novo mesto - V novomeškem Revozu bodo danes postopoma zaustavili proizvodnjo, večina Revozovih zaposlenih pa bo od ponedeljka do vključno 15. avgusta na kolektivnem poletnem dopustu. Med tem bodo v tovarni potekala le prenova posameznih delov proizvodnje in vzdrževalna dela. Vnovični postopni zagon Revozove proizvodnje bodo začeli 16. avgusta.

V Revozu so za STA povedali, da bo na kolektivnem dopustu večina od 3.400 tamkajšnjih zaposlenih in da so v tej novomeški Renaultovi tovarni junija začeli polno serijsko proizvodnjo clia 4, hkrati izdelujejo še osebni vozili twingo in smart forfour.

Dodali so, da se približujejo dnevni proizvodnji 900 vozil v treh polnih izmenah, spremembe obsega proizvodnje pa za zdaj ne predvidevajo.

Skupaj z agencijskimi delavci zaposlujejo približno 3400 ljudi. Z množičnim zaposlovanjem so načeloma končali, vendar še vedno zaposlujejo za pokrivanje odhodov, za nekatere tehnične poklice in vodenje manjših organizacijskih enot. Z omenjenim zaposlovanjem bodo nadaljevali tudi v drugi polovici leta.

Sicer pa letos in predvsem na račun proizvodnje clia 4 načrtujejo dvig proizvodnje za 30 do 40 odstotkov.

V Revozu, kjer je zaradi hekerskega napada na računalniški sistem sredi maja za nekaj dni obstala proizvodnja, so glede tega dejali, da je povpraševanje po pri njih izdelanih vozilih za zdaj "zelo veliko" in da bi lahko, če tega ne bi bilo, na letni ravni izdelali več vozil.

Po Revozovih podatkih so preteklo leto končali s približno 133.600 izdelanimi vozili. Od teh je bilo za skoraj dve tretjini twingov in dobra tretjina smartov forfour.

V novomeškem Revozu so avtomobilski model clio v njegovi starejši izpeljanki sicer že izdelovali med letoma 1993 in 2015. Zadnji primerek Renaultovega clia 2 so izdelali konec aprila 2015, skupaj pa so izdelali skoraj poldrugi milijon teh osebnih vozil.