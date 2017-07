Nogometaši Krškega neodločeno z Gorenjci

29.7.2017 | 07:40

Krško - Triglav Kranj 1:1 (0:1)

Ilustrativna fotografija (Foto: I. V., arhiv DL)

Krško - Nogometaši iz Krškega in Kranja so se v 3. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

* Stadion Matija Gubec, gledalcev 1200, sodniki: Vinčić, Perger (oba Maribor), Šumer (Ptuj).

* Strelca: 0:1 Poplatnik (14./11 m), 1:1 Škrbić (55.).

* Krško: Zalokar, Jakolič, Gorenc (od 46. Krajcer), Ejup, Šturm, Kovačič (od 63. Jovanović), Diyoke, Jurina, Mandić (od 84. Nakić), Mujan, Škrbić.

* Triglav Kranj: Džafić, Bojić, Gvardjančič, Zec, Šmit (od 67. Kuhar), Gajić (od 59. Bukara), Krcić, Robnik, Mlakar, Poplatnik, Majcen (od 83. Žurga).

* Rumeni kartoni: Šturm, Kovačič, Mandić, Diyoke; Gajić, Šmit, Robnik, Kuhar.

* Rdeči karton: /.

Obračun v Posavju se je končal brez zmagovalcev. Krčani so po uvodni domači zmagi nad Novogoričani in porazu v Kidričevem prvič igrali neodločeno, Kranjčani pa so se že drugič v tej sezoni razšli s tem izidom. Prvič na uvodni tekmi s Ankarančani na začasnem delu v Dravogradu, medtem ko so v minulem krogu izgubili proti Mariborčanom z 2:3, čeravno so vodili z 2:0. V soboto bo na sporedu tekma Maribor - Rudar Velenje (20.20), v nedeljo pa še Olimpija - Aluminij (16.50), Ankaran - Domžale (18.00) in Celje - Gorica (20.00), je poročala STA.

Gostitelji so uvodoma imeli pobudo, prvo resno akcijo na tekmi pa so uprizorili gorenjski nogometaši v 10. minuti. Po predložku z leve strani se je v lepi priložnosti znašel Tilen Mlakar, njegov strel z glavo pa domačemu vratarju Marku Zalokarju ni povzročil nobenih preglavic. Le tri minute kasneje se je ponovno v glavni vlogi znašel Mlakar, po njegovem strelu z nekoliko desne strani je žogo v svojem kazenskem prostoru z roko zaustavil Klemen Šturm. Glavni sodnik Slavko Vinčić je brez obotavljanja pokazal na enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo realiziral Matej Poplatnik.

Tudi po prejetem golu so Krčani imeli rahlo pobudo in si prek Nigerijca Geralda Diyokeja priigrali dve polpriložnosti, a kranjska obramba je bila vselej na pravem mestu. Gostitelji si do konca prvega polčasa navkljub terenski premoči niso priigrali nobene omembe vredne akcije, še največ dela je imel glavni sodnik, ki je v prvem polčasu pokazal kar pet rumenih kartonov.

V začetku drugega polčasa so izbranci domačega trenerja Stipeta Balajića imeli jalovo premoč, a pravih priložnosti si niso priigrali. Prvi so znova zagrozili Kranjčani, a je Luka Majcen iz obetavne priložnosti slabo zadel žogo, v 55. minuti pa so gostitelji tekmo vendarle postavili v začetno izhodišče.

Levji delež je opravil Tonči Mujan, po njegovi podaji pa je Miljan Škrbić dosegel svoj peti gol v sezoni. Posavci so po izenačujočem golu želeli doseči še zmagovitega, a nikakor niso našli načina, da ukanijo zgoščeno gorenjsko obrambo. Še najbližje zadetku so bili v 77. minuti, ko je Šturm poslal oster predložek, po "fliperju" v kazenskem prostoru pa žoga ni končala v mreži gostov in ostalo je pri 1:1.

Kranjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila ljubljansko Olimpijo, zasedba iz Krškega pa bo gostovala pri velenjskem Rudarju. Obe tekmi bosta v soboto, 5. avgusta.