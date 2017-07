Zaradi konoplje obsojen, potem oproščen, danes ima trgovino s konopljinimi izdelki

29.7.2017 | 11:00

Janko Pirc pred trgovino z izdelki iz konoplje v Brežicah.

Brežice, Mrzlava vas - O Janku Pircu iz Mrzlave vasi smo pred leti pisali, ker se je na sodišču znašel zaradi osmih sadik prepovedane konoplje, ki jo je posadil, da bi iz nje pridobil smolo, saj je zasledil informacijo, da le-ta zdravi multiplo sklerozo, za katero je zbolela njegova partnerica, in da omili posledice jemanja inzulina, ki ga mora uživati njegov sin zaradi sladkorne bolezni. V začetku lanskega leta ga je vrhovno sodišče oprostilo vseh obtožb, danes pa je Pirc podjetnik, v Brežicah je odprl trgovino s konopljinimi izdelki, veliko se ukvarja tudi s svetovanjem.

K njemu prihajajo ljudje iz Slovenije in tujine, ki jih zanima zdravljenje s konopljo. "Cene so nižje kot na črnem trgu, naši izdelki so bolj koncentrirani kot ostali, ki jih je moč dobiti. Večina od njih prihaja s Kitajske. Mi uporabljamo konopljo, ki zraste pri nas, v Posavju. Lani smo imeli s konopljo zasajena dva hektarja, letos 15, v nekaj letih nameravano s konopljo zasaditi 100 hektarjev površin, zato iščemo kmete, ki bi bili pripravljeni sodelovati z nami," pove.

Trgovina, pred katero sta posajeni dve rastlini konoplje, ima vsa dovoljenja za obratovanje. Tam imajo konopljino smolo, trihome, proteine, kapljice, semena, olje, olje, hidrolat, proteine, mazilo ...

"S pomočjo konoplje so si ljudje že tisočletja lajšali različne zdravstvene tegobe ter dvigovali energetski nivo," poudari sogovornik in doda, da konoplja za industrijske namene vsebuje do 0,2 mg THC in ne spodbuja nikakršne odvisnosti.

Njegov boj s sistemom, še posebej sodstvom, ki je povzročil razpad družine, uničil mu je socialni status in zdravje, še ni končan. "Moj boj bo zaključen, ko bom lahko s konopljo normalno zdravil sina in ko bom dobil miloščino od države za vse, kar sem doživel," doda.

Foto in tekst: J. A.

