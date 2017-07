V Ivančni Gorici kljub dopustom odprtih osem gradbišč

Ivančna Gorica - V teh dneh si je župan Dušan Strnad skupaj s podžupanom Tomažem Smoletom in izvajalci del ogledal potek posameznih investicij oziroma projektov, ki jih je v dopustniških dneh res veliko. Trenutno je v občini Ivančna Gorica v teku kar osem gradbišč, je sporočil Gašper Stopar.

V poletnih mesecih je Občina Ivančna Gorica začela z izvajanjem energetskih sanacij javnih objektov, z jamstvom energetskih učinkov sanacije. V okviru te investicije potekajo energetske sanacije na podružničnih šolah Muljava, Stična in Ambrus ter dokončanje energetske sanacije Enote vrtca Polžek v Višnji Gori. V sklopu projekta gre za sanacijo ovoja stavb, zamenjavo stavbnega pohištva ter preureditev ogrevanja. Pri vrtcu se bo preuredilo samo ogrevanje, saj ima ta enota vrtca že energetsko saniran ovoj stavbe ter zamenjano stavbno pohištvo. Hkrati pa poteka kot ločena investicija v starejšem delu vrtca tudi celovita prenova kuhinje ter sanitarij.

REKONSTRUKCIJA PREPUSTA ČEZ VIŠNJICO

Pospešeno se izvaja tudi projekt rekonstrukcije prepusta čez Višnjico v Znojilah pri Krki. Pred časom smo poročali, da je izvajalec del uspešno porušil most, ki je bil močno razpokan in posledično je bila njegova nosilnost že zelo vprašljiva. Na lokaciji so že zabetonirani novi temelji, stene opornikov in prekladna konstrukcija. Sočasno gradnje se bo uredilo še odvodnjavanje in brežine vodotoka, namestilo ograje na mostu ter pred asfaltiranjem vgradilo robnike ob cestišču.

PRIZIDEK PRI PŠ VIŠNJA GORA

Župan si je ogledal tudi izgradnjo prizidka k Podružnični šoli Višnja Gora, ki prehaja v zaključno fazo. Na objektu je izvajalec začel z vgradnjo oken in vrat. V notranjosti se izvajajo delna slikopleskarska dela, med tem ko se zunaj objekta polaga toplotna izolacija ovoja stavbe in zaključni fasadni sloj. Postavljen je tudi že jašek za dvigalo, kjer sledi le še montaža. Po besedah izvajalca bo v naslednjih dneh sledilo polaganje talnih oblog.

CESTA, OBNOVA OŠ V ŠENTVIDU PRI STIČNI

V poletnih mesecih se bosta v celoti preplastila dobra dva kilometra regionalne ceste med Radohovo vasjo in Temenico, obnovitvena dela pa potekajo še na Osnovni šoli Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični.

