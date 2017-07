Plezalko rešili iz globeli in jo s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor

Danes dopoldne se je na Lisci plezalka poškodovala pri padcu s plezalne stene. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče in jo z vrvno tehniko izvlekli iz globeli. Potem so pomagali reševalcem NMP Sevnica, zavarovali kraj pristanka helikopterja ter pomagali pri prenosu poškodovane do helikopterja. Reševalci NMP Sevnica so plezalko oskrbeli na kraju nesreče, helikopter LPE v spremstvu dežurne ekipe HNMP pa jo je prepeljal v UKC Maribor.

Trčila sta

Ob 15.25 sta na Ulici 15. aprila v Dobovi trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so proti naletno in proti požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, preprečili iztek motornih tekočin ter nudili prvo pomoč poškodovani osebi. Reševalci NMP Brežice so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju.

