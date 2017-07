Krkašem se bo pridružil branilec Đorđe Lelić

29.7.2017 | 19:20

Ilustrativna fotografija (Foto: I.V., arhiv DL)

Novo mesto - Članski ekipi košarkarskega kluba Krka se bo zaradi odhoda Klemna Kužnika pridružil branilec Đorđe Lelić. Klub je podpisal tudi pogodbo z mladim branilcem Timom Osolnikom, so sporočili iz novomeškega kluba.

Klub je na branilsko pozicijo pripeljal 28-letnega in 198 centimetrov visokega Lelića, ki je svojo košarkarsko pot začel v Šabcu, igral pa še za Srem, šoštanjsko Elektro, ciprski Apollon Limasol, Tajfun in zadnji dve sezoni za Helios. Bil je najboljši strelec Tajfuna, ko je ta osvojil naslov državnega prvaka v sezoni 2014/15.

V lanski sezoni je za Helios igral do konca novembra, ko si je huje poškodoval gleženj in bil s košarkarskih igrišč odsoten skoraj 9 mesecev. Pred poškodbo je v 13 tekmah v ligi NKBM in Fibini ligi prvakov v povprečju v 25 minutah dosegal 8 točk, 2,5 skokov in 1,5 asistenc na tekmo.

"Klemen Kužnik, ki je igral v vseh mlajših selekcijah kluba, se je odločil za študij strojništva, zato ne bo mogel biti del prve ekipe. Bo pa Klemen zagotovo ostal ljubitelj košarke in zvest navijač Krke," so zapisali v sporočilo za javnost.

V klubu bodo najboljše košarkarje, ki so trenirali v mlajših selekcijah, pa kariere niso nadaljevali v košarki, vključevali v izobraževanja za trenerje v Krkinih mlajših selekcijah in v šoli košarke. Klub tudi ne skriva želje po ponovnem zagonu sodniške organizacije v tem delu Slovenije, v katero se bodo vključevali nekdanji košarkarji. V začetku bodo seveda sodili v mlajših selekcijah in nižjih ligah.

Kot je klub že najavil, naj bi dobili še dva domača igralca. Tim Osolnik je pogodbo že podpisal, Žiga Fifolt pa se želi vrniti v Krko, vendar mora najprej urediti svoj status. V KK Krka upajo, da mu bo to v nekaj dneh uspelo. V nasprotnem primeru se bodo odločili za drugega centra, saj se začetek priprav hitro bliža.

J. A.