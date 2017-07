Ponoči šibek potresni sunek v okolici Vinice

30.7.2017 | 07:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ponoči ob 3.16 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Agencija RS za okolje, Urada za seizmologijo in geologijo, zabeležili šibek potresni sunek magnitude 2,4 v bližini Vinice pri Črnomlju, 90 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Vinice. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Gorele gume v Zalogu

Sinoči ob 22.13 so v Zalogu, v občini Straža, v bližini stanovanjskega objekta gorele gume na površini 50 kvadratnih metrov. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Dolenja Straža, Vavta vas in Prečna so s hitrim posredovanjem preprečili širjenje ognja, požar omejili in pogasili. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Zaradi okvare nekaj časa brez elektrike

Včeraj zvečer ob 19.03 je bila na relaciji od Hrušice, občina Novo mesto, do Velikega Bana v občini Šentjernej, zaradi okvare na elektroenergetskem vodu prekinjena oskrba z električno energijo. Dežurni delavci Elektro Ljubljana so okvaro odpravili.

L. M.