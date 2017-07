Naša kopališča primerna za kopanje

30.7.2017 | 08:30

Ilustrativna slika. (Foto: B. B., Arhiv DL)

Vroče poletje mnoge vabi ne le na morje, ampak tudi bližje, na naša kopališča. Zato je gotovo zanimiva vest, kaj so ugotovili zdravstveni inšpektorji, ki so v okviru nadzora nad kakovostjo kopalnih voda od 19. junija do 11. julija odvzeli 121 vzorcev bazenskih kopalnih voda.

Kot pravijo na Zdravstvenem inšpektoratu RS, je bilo kar 76 kopališč ocenjenih kot skladnih, 45 pa primernih za kopanje. Vzorce so preizkušali na fizikalnokemijske in mikrobiološke parametre.

76 vzorcev je bilo skladnih s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, 45 pa jih je bilo v skladu s strokovnimi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenjenih kot primernih za kopanje.

Z vzorčenjem bazenskih kopalnih voda inšpektorji ugotavljajo skladnost vode s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih v času odvzema vzorca. Pravilnik med drugim določa, da kopalne vode ne smejo vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali snovi v številu in koncentracijah, ki same ali v kombinaciji z drugimi snovmi predstavljajo nevarnost za zdravje uporabnikov.

Inšpektorica Barbara Kocjan pojasnjuje, da je ocena vzorca kopalne vode lahko: skladna, neskladna in primerna za kopanje ali pa neskladna in ni primerna za kopanje.

"Vzorci, ki imajo oznako skladna, so skladni z vsemi mejnimi vrednostmi fizikalno-kemijskih in mikrobioloških parametrov določenih v Prilogi 1 Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih," je povedala. Če pa vzorci niso skladni z vsemi mejnimi vrednostmi fizikalno-kemijskih in mikrobioloških parametrov, ki so določeni v Prilogi 1, Nacionalni inštitut za javno zdravje, v skladu s 5. členom istega pravilnika, na podlagi Meril za ocenjevanje primernosti kopalne vode v bazenih za kopanje, oceni primernost za kopanje. Kopalna voda je tako lahko ocenjena kot primerna ali neprimerna za kopanje.

KAKO S KOPALIŠČI V OE NOVO MESTO

In kakšna je bila ocena posameznih kopališčih v Območni enoti Novo mesto?

•Kopališče Sevnica, otroški bazen: primerna za kopanje

•Terme Čatež, Letna termalna riviera Whirlpool: primerna za kopanje, otroški bazen na reki: primerna za kopanje, Olimpijski bazen: skladna, Počasna reka: skladna

•Terme Krka, Šmarješke Toplice, veliki bazen: skladna

•Wellness center Balnea, Dolenjske Toplice: veliki bazen: skladna, otroški bazen, skladna

•Terme Paradiso Dobova: veliki bazen: skladna, otroški bazen: skladna

•Mestno kopališče Višnja Gora, veliki bazen: skladna

•Letno kopališče Brestanica, otroški bazen: primerna za kopanje

L. M.