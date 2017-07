Na 11. Krkinem kulturnem večeru beograjski zbor Viva Vox

30.7.2017 | 09:40

Nastop beograjskega zbora v kostanjeviški cerkvi. (Foto: Krka d.d.)

Kostanjevica na Krki - V samostanski cerkvi Galerije Božidarja Jakca je Krka letos gostila zbor Viva Vox iz Beograda. S petkovim koncertom so nizu tradicionalnih Krkinih kulturnih večerov dodali že enajsto prireditev in z njo znova popestrili poletni kulturni utrip na Dolenjskem.

Krka je danes mednarodno podjetje in pomemben igralec na svetovnem generičnem farmacevtskem trgu. Zavezanost k skrbi za zdravje in kakovostno življenje slehernega človeka krkaši izražajo s proizvodnjo kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil. Poleg osnovne dejavnosti pa že od ustavitve dalje povezujejo svoje korake s koraki skupnosti. Tako že od ustanovitve poleg drugih družbenih dejavnosti spremljajo in podpirajo tudi različne kulturne projekte v lokalnem okolju in zunaj državnih meja. Omogočajo pa tudi delovanje nekaterih kulturnih ustanov. Med njimi denimo Glasbeno šolo Marjana Kozine in Dolenjski muzej, Galerijo Božidarja Jakca v Kostanjevici, Pihalni orkester Krka ter novomeško gledališče Anton Podbevšek Teater. Več kot 45 let pa omogoča tudi delovanje Kulturnega umetniškega društva Krka.

LETOS PETJE A CAPPELLA IN TEHNIKA BEATBOX

Že enajst let zapored pa v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici organizirajo tudi tradicionalni Krkin kulturni večer, na katerega povabijo vrhunske umetnike. Letošnja prireditev je bila v znamenju petja a cappella (petja brez spremljave inštrumentov) in vokalne tehnike beatbox (oponašanje tolkal z jezikom, ustnicami, usti in glasom). Predstavil se je zbor Viva Vox iz Beograda, ki ga sestavljajo nekdanji člani zbora Zemunske gimnazije. Prepoznavnost so si ustvarili z izvajanjem pop, rock in alternativne glasbe. Zbor deluje od leta 2005 in spada med vodilne tovrstne zbore v Srbiji.

ZANIMIVI VEČERI OD 2008

V Krki so prvi Krkin kulturni večer organizirali leta 2008, ko so v samostanski cerkvi kostanjeviške Galerije Božidarja Jakca nastopili člani ruskega komornega zbora katedrale Smolni iz St. Peterburga. Jeseni 2009 je bila uprizorjena predstava Anton Podbevšek Teatra iz Novega mesta v režiji Matjaža Bergerja Met kocke ne bo nikdar odpravil naključja. Vsaka misel je met kocke.

Spomladi 2010 je sledil koncert priznane poljske jazzovske zasedbe Andrzej Jagodzinski Trio, s katerim so počastili 200. obletnico rojstva poljskega skladatelja in pianista Friderika Chopina. Poletno dogajanje so istega leta obogatili še s koncertom slovenskega zbora Perpetuum Jazzile. Leta 2011 so gostili ansambel Ruski kozaki z območja ob Donu, leta 2012 drugič zapored pevce Komornega zbora katedrale Smolni iz St. Peterburga, 2013 in 2014 pa ruski akademski zbor Mihaila Ivanoviča Glinke iz St. Peterburga. Leta 2015 je znane operne arije v režiji Anton Podbevšek Teatra poustvarila mednarodna zasedba priznanih opernih pevcev, in sicer nemška sopranistka Maida Hundeling, prvak hrvaške opere Siniša Hapač in slovenski solisti Urška Arlič Gololičič, Aljaž Farasin in Irena Yebuah Tiran, leto 2016 pa je bilo v znamenju koncertnega zbora Carmina Slovenica.

L. M.