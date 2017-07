Do konca leta prva faza obnove ceste od Šmarjete do Šmarjeških Toplic

30.7.2017 | 11:00

Cesta med gradnjo ni zaprta, ampak je delno prevozna, postavili so semaforje. Seveda pri uporabnikih ceste še naprej računajo na razumevanje in potrpežljivost. Za izvedbo investicije so zagotovljena finančna sredstva v državnem in občinskem proračunu v letošnjem in prihodnjem letu.

Šmarješke Toplice - Krški Kostak s podizvajalci od lanskega avgusta obnavlja okrog dva kilometra dolgo regionalno cesto Šmarjeta - Šmarješke Toplice, za kar si je šmarješka občina prizadevala skoraj deset let.

Cesta je zelo prometna in nujna obnove. Investicijo, ki je zahtevna, saj ne obsega le obnovo ceste s pločniki na eni strani in dvosmerno kolesarsko stezo, ampak tudi vgraditev vseh vodov (kanalizacijskih, elektro, telekomunikacijskih…), vodi Direkcija RS za ceste. Na celotni trasi hodnika za pešce bo umeščena tudi javna razsvetljava.

Tomaž Ramovš.

Kot pravi direktor občinske uprave Tomaž Ramovš, vse poteka po načrtih in terminskih planih. Dela so že opravljena od Šmarjete pri gostilni Pri dediju do čistilne naprave, kjer so nekdaj hud ovinek na cesti zelo zmanjšali in poskrbeli tudi za večjo preglednost, zdaj pa potekajo na večjem delu trase državne ceste predvidene prve faze investicije, to je od Šmarjete vse do predzadnjega uvoza za naselje Brezovica.

Po končanju prve faze, ki se predvideva še letos, takoj sledi še druga faza, s katero bodo povezali Šmarjeto s Šmarješkimi Toplicami tako s kolesarsko stezo kot s hodnikom za pešce. Trenutno po besedah Ramovša potekajo aktivnosti za izbor izvajalca za to zadnjo fazo, ki bo predvidoma zaključena v letu 2018. Šmarješka občina, ki je projekt gotovo pospešila, ker je po sklepu občinskega sveta in sporazumu z državo začela z odkupi potrebnih zemljišč ob cesti (lastnikov je krog sto, odkupi pa se bodo šteli kot sovlagateljstvo občine v investicijo in se bodo vrnili med gradnjo), se je letos uskladila z enim od preostalih lastnikov in pridobila zemljišče, urejajo pa še eno zemljišče.

V sklopu investicije bo obnovljen kanalizacijski vod od Šmarjete do obstoječe čistilne naprave, ter izgradnja povezovalnega kanalizacijskega voda od čistilne naprave do naselja Brezovica, kjer se kanalizacijski vod naveže na obstoječo kanalizacijsko omrežje, ki je povezano s čistilno napravo v Šmarjeških Toplicah. ČN Šmarjeta še vedno deluje, ravno tako bo del naprave ostal v funkciji še tudi po končani investiciji - kot pravi Ramovš, povezava s kanalizacijo še ni urejena v osrednjem delu trenutnega izvajanja investicije, kjer se gradi prepust oz. je zdaj postavljena delna prometna zapora.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija







starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni nande Kje drugje v tem času obnovili 100km. Preglej samo prijavljene komentatorje