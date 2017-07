V Novem mestu mreža 9 lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot

Novo mesto - Na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto nameravajo oblikovati mrežo lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot. Te nekaj manj kot 130.000 evrov vredne naložbe se bodo lotili s podporo Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, ki bo iz sredstev za lokalni razvoj skupnosti zanjo zagotovila nekaj več kot 96 tisoč evrov.

Mreža bo po podatkih šole iz Sevnega pod novomeško Trško goro po poročanju STA povezala ponudnike podeželskih izdelkov devetih dolenjskih in treh belokranjskih občin.

Naložba poleg različne spletne in predstavitve ponudnikov s pomočjo telefonske aplikacije predvideva usmerjanje morebitnih kupcev na posamezno prodajno mesto v naseljih, hkrati pa naj bi ponudnike usposobili in motivirali za medsebojno povezovanje ter sodelovanje pri prodajnem in nabavnem trženju.

Projekta se bodo najprej lotili s popisom ponudnikov in ponudbe, oblikovanju mreže pa bodo sledili še vzpostavitev ustrezne spletne strani, tržno-podjetniško usposabljanje sodelujočih, izdelava telefonske aplikacije ter njena in predstavitev ponudnikov. Kot zadnji projektni korak so še navedli usposabljanje ponudnikov za samostojno vzdrževanje podatkov o ponudbi.

V Lokalni akcijski skupini Dolenjska in Bela krajina, ki pokriva 12 tamkajšnjih občin, po prvem pozivu tekočega programskega obdobja iz sredstev za lokalni razvoj skupnosti za prve potrjene projekte pričakujejo približno 1,15 milijona evrov. Letos bodo po napovedih objavili še dva javna poziva, septembra za Pokolpje in konec leta za vso skupino.

