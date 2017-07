Zgroženi nad oskrunjenim grobom Božidarja Jakca

30.7.2017 | 15:20

Jakčev nagrobnik na ločenskem pokopališču.

Novo mesto - Te dni mineva že mesec dni, ko so delavci Komunale ugotovili, da je na pokopališču v Ločni nekdo ukradel doprsni bronasti kip Novomeščana, slikarja, akad. in prof. Božidarja Jakca (1899 – 1989), prvega rektorja Akademije za upodabljajočo umetnost v Ljubljani in dobitnika Trdinove nagrade občine Novo mesto leta 1956.

Policija do sedaj še ni odkrila zlikovcev, ki so očitno dobro organizirani in še posebej usposobljeni za krajo bakra in brona.

Božidar Jakac in Stojan Batič.

Jakčev bronasti doprsni kip oz. plastiko je leta 1979 izdelal pred tremi leti umrli ugleden slovenski kipar Stojan Batič (1925 – 2015). Kot sporoča Franci Koncilija, so bili do sedaj na Dolenjskem trije Batičevi originalni Jakčevi bronasti odlitki: eden na grobu družine Jakac na pokopališču v Ločni, drugi stoji v avli Jakčevega doma v Novem mestu od leta 1984, tretji odlitek pa je v Jakčevi galeriji v Kostanjeviškem gradu. Tudi na Kongresnem trgu, pred vhodom v Univerzo v Ljubljani so leta 2012 slovesno odkrili doprsni spomenik Božidarju Jakcu, ki ga je izdelal portretist in kipar akad. prof. Drago Tršar, slavnostni govornik pa je bil predsednik Slovenske matice in našega društva Milček Komelj.

ZAKAJ NI SKRBNIKA JAKČEVEGA GROBA ?

Jakčev bronasti odlitek v Jakčevem domu v Novem mestu.

Nad oskrunjenjem Jakčevega groba oz. nad tovrstnim vandalizmom se ljudje seveda zgražajo, obenem pa se javnost tudi upravičeno sprašuje, kdo bo Jakcu postavil nov spomenik. Od najemnice groba, ki je sorodnica Jakčevih, tega ne gre pričakovati. Tudi Dolenjski muzej ni skrbnik Jakčevega spomenika na pokopališču v Ločni.

Kot ugotavlja Franci Koncilija, je iz dopolnjenega Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto iz aprila 2016 razvidno, da Jakčevega nagrobnika ni niti na seznamu kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Ravno tako ni nikjer omenjen Ignacij Hladnik, Trdinovo, Kozinovo in Kettejevo obeležje pa so črtali iz omenjenega odloka, ker dediščina več ne izpolnjuje pogojev za razglasitev kulturnega spomenika lokalnega pomena!

L. M., foto: F. Koncilija