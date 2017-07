FOTO: 20. Anin sejem v Višnji Gori

30.7.2017 | 13:25

Polžje dirke

Mimohod starodobnikov

Predsednik TD Višnja Gora Jože Gros

Mestni klicar Lojze Rus in župnik Janez Mihelčič, ki se danes poslavlja od Višnjanov, saj odhaja v drugo župnijo.

Višnja Gora - Danes je bil vrhunec tridnevnega dogajanja v okviru Aninega sejma v Višnji Gori. Pester program je v staro mestno jedro Višnje Gore privabil številne domačine, pa tudi druge, ki so v sončnem vremenu bodisi prišli k maši, saj imajo ta dan v mestu žegnanje, bodisi pogledat, kaj so pripravili člani Turističnega društva Višnja Gora v sodelovanju z drugimi domačimi društvi, zavodi in gosti.

Letošnji program je bil eden najbogatejših v vseh pogledih, že samo današnji del: tam je bilo več kot 30 stojnic z različnimi izdelki in pridelki, ogromno sodelujočih v povorki konjev in starodobnikov, pripravili so bogat animacijski del.

Prvič doslej so obiskovalci lahko tepli kozla po senci (med njimi je bil tudi ivanški župan Dušan Strnad), največja gneča pa je bila pri stojnici, kjer so vse dopoldne potekale polžje dirke. To je v praksi pomenilo, da si si izbral enega polža, ki so čakali na svoj trenutek v posebnem vedru, ga položil na eno od petih stez in ga s solato spodbujal, da je čim prej prišel na cilj.

Predsednik Turističnega društva Jože Gros je povedal:

"Tradicija sejmov v Višnji Gori je zelo stara. Včasih je bilo tukaj 14 sejmov na leto in enega od teh smo pred 20 leti začeli obujati, ta poteka na praznik sv. Ane, ki je naša mestna zavetnica. Sejem organiziramo z željo po poživitvi mestnega jedra, namenjen je tako domačinom, kot ostalim, saj tudi ponudniki oz. razstavljavci prihajajo iz vse Slovenije."

Dodal je, da se zaradi danih prostorskih pogojev ne bodo več mogli bistveno širiti, bodo pa stremeli k temu, da bi se ohranila ali celo povečala pestrost ponudbe, pa tudi predstavitev starih običajev - pletenje košar, lončarstvo, iz Prekmurja so npr. letos prišli predstavit izdelke iz slame in ličkanja ...

Kot je v Višnji Gori običajno, na sejemski dan pripravijo program po obeh mašah. Začne se z bobnanjem in najavo mestnega klicarja (to delo zadnja leta opravlja Lojze Rus). Program je moderiral sam predsednik Občinske turistične zveze Ivančna Gorica Pavel Groznik, za dobro hrano in pijačo pa so poskrbeli člani PGD Višnja Gora.

V Višnji Gori so se priredite v sklopu Aninega sejma začele že v petek.

Tekst in foto: J. A.

