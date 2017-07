V garaži je zagorel avto

30.7.2017 | 18:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne, ob 16.56, je v Kresni ulici v Trebnjem, v garaži stanovanjske hiše gorel osebni avto. Ogenj, ki se je iz garaže razširil na ostrešje garaže in streho hiše, so pogasili gasilci PGD Trebnje, Lukovek, Ponikve in Račje Selo. V požaru je zgorela garaža in avto, poškodovanih je približno 50 kvadratnih metrov ostrešja hiše, stanovanjski del hiše so gasilci s hitro intervencijo obvarovali. V požaru se je opekel lastnik hiše, na kraju so ga oskrbeli reševalci Zdravstvenega doma Trebnje in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

S helikopterjem v UKC

30. 7. 2017 ob 15.30 je dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali obolelo osebo iz UKC Ljubljana v Splošno bolnišnico Novo mesto.

L. M.