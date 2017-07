Živa Falkner se vrača s srebrom

30.7.2017 | 19:00

Srebrni tenisačici.

Slovenska reprezentanca med 14. in 18. letom je zadnji tekmovalni dan olimpijskega festivala evropske mladine v Győr-u osvojila še dve kolajni in skupno bero povišala na sedem.

Včeraj so na zmagovalni oder stopili še rokometaši, ki so v finalu izgubili z Nemčijo 26:29, srebro sta osvojili tudi teniški igralki Pia Lovrič in Živa Falkner - slednja je Dolenjka, prihaja z Otočca.

Teniški igralki Lovričeva in Falknerjeva sta proti Rusinjama Jelini Avanesjan in Avelini Sajfetdinovi, ki sta bili tretji nosilki, dobro odprli dvoboj, dobili uvodni niz po podaljšani igri s 7:6 (4) in v drugem že vodili s 3:0. A taktičen pristop se je Rusinjama obrestoval. Najprej sta v visoki vročini izkoristili odmor za WC, nato pa dve igri kasneje še zdravstvenega in najprej Slovenki ujeli na 4:4, nato pa drugi niz dobili s 6:4.

Odločil je super tie-break, kjer pa je igra Slovenkama razpadla in klonili sta s 5:10, kljub temu pa osvojili srebrno kolajno. "Pri tenisu je tako, da če malo popustiš, se ti hitro obrne, sploh pa pri dvojicah. Rusinji sta imeli v drugem nizu precej odmorov, klicali tudi 'medical', čeprav se mi zdi, da jima nič ni bilo. Ampak dobro, tukaj sva želeli kolajno in jo tudi dobili in to je to," je po srebru dejala Falknerjeva.

Slovenija je na OFEM-u osvojila skupaj sedem kolajn, dve zlati je osvojila plavalka Sara Račnik, eno judoistka Kaja Kajzer, teniški igralki sta bili srebrni v dvojicah, bron atlet Mitja Kordež in judoistka Zarja Tavčar.

In če ena športna novica - Vid Ošterbenk s Čateža je osvojil 4. mesto na svetovnem mladinskem v kajaku na divjih vodah.

L. M., foto: Arhiv OKS