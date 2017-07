Zagorelo na požarišču v Zalogu

Včeraj ob 17.45 uri je v Zalogu, občina Straža, ponovno zagorelo na požarišču podjetja Ekosistemi. Gasilci PGD Dolenja Straža so pregledali požarišče in pogasili tleča mesta.

Padel s strehe

Ob 19.18 so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika zahtevali helikopterski prevoz za poškodovanega moškega, ki je padel s strehe. Dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči ga je s posadko helikopterja Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana.

V trčenju dva poškodovana

Oob 22.52 sta na cesti Trebnje-Pluska, občina Trebnje, trčili osebni vozili. Poškodovali sta se dve osebi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so eno osebo oskrbeli na kraju, drugo pa prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so mesto nesreče zavarovali in razsvetljevali, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, pomagali vlečni službi ter skupaj z dežurnim delavcem cestnega podjetja poskrbeli za čiščenje cestišča.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE na izvodu Doljne Dobliče Medic.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Davi ob 3.49 je bila v naseljih Cerklje ob Krki, Črešnjice pri Cerkljah, Dolenja Pirošica, Gorenja Pirošica Brvi, Kraška vas, Župeča vas, Poštena vas, Stojanski vrh, Izvir v občini Brežice, zaradi okvare na daljnovodu prekinjena oskrba z električno energijo. Okvaro odpravljajo dežurni delavci Elektra Celje.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Zdole izvod Zdole med 8. in 12. uro.

M. K.