Zaradi prenove kletnih prostorov omejeno gibanje v Zdravstvenem domu

31.7.2017 | 08:50

Del Zdravstvenega doma Novo mesto bo to jesen dobil novo podobo. (Foto: zdravstvenidom.si)

Novo mesto - V Zdravstvenem domu Novo mesto bodo jutri v sklopu prenove kletnih prostorov začeli z gradbeno obrtniškimi deli. Ta bodo potekala predvidoma do konca novembra 2017.

Kot so še sporočili iz Zdravstvenega doma, bodo v tem času dostopi do delujočih ambulant in laboratorija v kleti nekoliko omejeni, zato prosijo za razumevanje.

S. G.