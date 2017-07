Druženje in učenje mladih iz vse Evrope

31.7.2017 | 10:00

Mladinska izmenjava (Foto: DRPD Novo mesto)

Foto: DPRD Novo mesto

Novo mesto - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto te dni v okviru programa Erasmus +, na Grmu - Centru biotehnike in turizma Novo mesto gosti mladinsko izmenjavo Mladi skupaj.

45 mladostnikov, starih od 14 do 18 let, in 11 spremljevalcev, bo skozi aktivnosti, ki potekajo od jutra do večera, pridobilo nove kompetence za učinkovite medsebojne odnose in sodelovanje. Spodbujajo tudi lastno in medosebno kreativnost in samozaupanje, krepijo kulturno zavest in spoznavajo druge kulture ter prevzemajo aktivno vlogo in odgovornost pri reševanju problemov v svojem okolju.

Glavne teme izmenjave, ki se bo zaključila v petek, 4. avgusta, so neformalno učenje, prostovoljsko delo, odgovorno in aktivno državljanstvo, spoznavanje begunske krize ter večja vključenost mladih v lokalno skupnost.

Mladinska izmenjava, ki je financirana iz evropskega programa Erasmus+ Mladi v akciji (Ključni ukrep 1 – Učna mobilnost posameznikov – Mladinska izmenjava) je skupen projekt nemškega mesta Bűhl in njegovih partnerskih mest: Občine Mattsee (Avstrija), Občine Mairie de Villefranche (Francija), mesta Schkeuditz (Nemčija), Občine Cantu (Italija), Občine Vilafranca del Penedes (Španija), mesta Calarasi (Moldavija), Občine Oslavany (Češka) in Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

S. G.

