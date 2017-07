Kakšna bo usoda kulturnega doma?

31.7.2017 | 10:50

Kulturni dom Črnomelj (Foto: M.B.J., arhiv DL)

Črnomelj - V ustanovnem aktu Zavoda za izobraževanje in kulturo (Zik) Črnomelj je zapisano, da ima zavod dve organizacijski enoti, in sicer kulturni dom in ljudsko univerzo. Doslej sta bili obe enoti na eni lokaciji, torej v črnomaljskem kulturnem domu, kjer bo tudi vnaprej sedež zavoda. Toda od letošnjega 1. julija ima ljudska univerza v uporabi prostor na Kolodvorski cesti 32, kjer je nekdaj domovala policijska postaja.

Nada Žagar (foto: M.B.J.)

»Vzporedno poteka postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za celovito prenovo stavbe na Kolodvorski, v katerem bodo upoštevane vse strokovne smernice za vse, kar potrebujemo za izobraževanje odraslih. Enota kulturni dom pa bo z vsemi kulturnimi vsebinami ostala v kulturnem domu. Ker pa ljudske univerze ne bo več v kulturnem domu, bo treba še bolj obogatiti kulturno življenje v njem," je izpostavila direktorica Zika Nada Žagar in dodala, da izselitev ljudske univerze hkrati pomeni, da Zik ne bo mogel več vzdrževati kulturnega doma, kot je to počel doslej, ampak bo morala zanj, tako kot na primer za knjižnico, poskrbeti občina Črnomelj, ki je ustanoviteljica Zika.

"Ljudska univerza se financira prek projektov in z dejavnostjo na trgu. A Zik nima takšnih projektov, da bi lahko financiral kino, gledališče. Doslej smo iz denarja iz projektov za izobraževanje pokrivali stroške v kulturnem domu. Odslej bomo iz teh projektov pokrivali stroške na Kolodvorski in ne bomo imeli denarja še za kulturni dom, kultura pa ga tudi nima. Drugačen način financiranja pa je še dodaten razlog, da iz izobraževanja ne bomo mogli financirati kulture,« je še izpostavila Žagarjeva.

Vendar pa na Ziku razmišljajo, kakšne nove vsebine bi dali kulturnemu domu. Doslej je bil predvsem zaradi izobraževanja odraslih vedno poln. »V mali in veliki dvorani bodo še naprej različni dogodki, ki bodo kakor koli povezani s kulturo, pa naj gre za kino, gledališke predstave, razstave in podobno. Prostor bi lahko v njem našla tudi kulturna društva," je dejala Žagarjeva. A da se bo to lahko zgodilo, bodo morali črnomaljski svetniki sprejeti odločitev, da bo občina sprejela kulturni dom v svojo last; stavba je namreč v lasti Ministrstva za kulturo, vsebina v njej pa je stvar ustanovitelja Zika, torej občine Črnomelj.

Celoten članek novinarke Mirjam Bezek Jakše je objavljen v tiskani izdaji Dolenjskega lista 27. julija 2017.

S. G.