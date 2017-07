Zadnji dan za doplačilo dohodnine

31.7.2017 | 11:35

Novo mesto - Davčni zavezanci, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 5. 2017 in imajo doplačilo dohodnine, morajo najkasneje danes poravnati obveznosti.

Zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 30. 6. 2017, jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Možno obročno odplačevanje

Ob tem na Finančni upravi RS (FURS) poudarjajo, da se odmerjeni davek lahko poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. V primeru vložitve obrazca ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni.

S. G.