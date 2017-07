Neodgovornih mladih voznikov očitno ne manjka; plezalka padla z višine 30 metrov

31.7.2017 | 12:40

Trebanjski policisti so bili v petek obveščeni, da v novomeški bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi bil udeležen v prometni nesreči. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 58-letni voznik osebnega avtomobila v Velikem Gabru zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v stanovanjsko hišo. Povzročitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,72 miligrama alkohola (3,58 g/kg), se je v nesreči lažje poškodoval.

Tudi nesrečo v Dobovi povzročil voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola

V soboto popoldne se je zgodila prometna nesreča v Dobovi. Nesrečo je povzročil 38-letni voznik, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 25-letna voznica. Oba sta se lažje poškodovala. Brežiški policisti so povzročitelju nesreče odredili preizkus alkoholiziranosti, v litru izdihanega zraka je imel 0,31 miligrama alkohola.

Alkoholiziran mlad voznik povzročil dve prometni nesreči in pobegnil

V noči na soboto je na avtocesti v smeri proti Ljubljani pri izvozu za Novo mesto voznik osebnega avtomobila zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v zadnji del vozila, ki ga je vozil voznik iz Švice. Povzročitelj nesreče je pobegnil s kraja in nadaljeval z vožnjo proti Novem mestu, kjer je v križišču zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Tudi tokrat se ni ustavil in je nadaljeval z vožnjo. Nesrečo je opazil policist, ki je zapeljal za njim in ga ustavljal, vendar kršitelj svetlobnih in zvočnih znakov ni upošteval in je zapeljal proti gozdu, kjer je z vozilom obstal. Policisti so ugotovili, da je povzročitelj nesreč 18-letni voznik začetnik, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,38 miligrama alkohola. Golfa so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Neodgovornih mladih voznikov očitno ne manjka



Novomeški prometniki so ta konec tedna ustavili še dva neodgovorna voznika začetnika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Voznik začetnik, ki so ga ustavili v Kronovem, je imel v litru izdihanega zraka 0,97 miligrama alkohola (2,02 g/kg), v Novem mestu pa so ustavili voznika začetnika z 0,70 miligrama alkohola (1,46 g/kg). Odvzeli so jima vozniški dovoljenji, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kar 43 jih je prehitro vozilo skozi naselje



Včeraj pa so policisti Posebne skupine za nadzor prometa na območju Novega mesta opravljali meritve hitrosti. V naseljih, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, so ugotovili kar 43 prekoračitev hitrosti in več kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu.

Zasegli avtomobil

Med kontrolo prometa v Dobruški vasi so šentjernejski policisti v petek popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je imel na vozilu nameščene različne registrske tablice in ni upošteval svetlobnih in zvočnih signalov, s katerimi so ga ustavljali. Med postopkom so ugotovili , da je avtomobil vozil 21-letni voznik, ki je bil pod vplivom alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugima voziloma. Avtomobil so mu zasegli, mu izdali plačilni nalog in o kršitvah seznanili sodišče.

Prehiter na gorskem kolesu

V soboto popoldne je na goszni cesti med krajema Pogorelec in Podhosta 59-letni moški pri vožnji z gorskim kolesom zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval po glavi. Poškodovanega kolesarja so oskrbeli v bolnišnici.

Vlomi in tatvine

V Brezovi Rebri pri Dvoru je prejšnji teden nekdo vlomil v brunarico in odtujil kosilnico, motorno žago in štiri svetilke. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

V noči na soboto je v Birčni vasi pri Novem mestu neznanec skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlat nakit. Škode je za okoli 1000 evrov.

V okolici Novega mesta je v noči na nedeljo nekdo vlomil v lesen objekt ob stanovanjski hiši in odtujil kosilnico. Lastnika je oškodoval za 800 evrov.

Med 23. 7. in 29. 7. je na Lebanovi ulici v Novem mestu nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, ki so bili na dopustu in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je zlat nakit in lastnike oškodoval za 1200 evrov.

Pestro tudi na mejah



Na mejnem prehodu Obrežje so policisti v soboto pri vozniku tovornega vozila iz Bolgarije opravili temeljito kontrolo in na podvozju našli skrita dva državljana Libije, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Na Dobovi pa so policisti med opravljanjem mejne kontrole tovornega vlaka, ki je bil iz Srbije namenjen v Italijo, na podvozju vlaka našli skrita državljana Afganistana. Tudi njiju so predali hrvaškim varnostnim organom.

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so brežiški policisti v minuli noči pri Trnju izsledili in prijeli devet državljanov Turčije, med katerimi so bili štirje otroci, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Po zaključenem postopku jih bodo predali hrvaškim policistom.

Zagorela stanovanjska hiša

Včeraj nekaj po 17. uri so bili trebanjski policisti obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Trebnjem. Požar so gasilci omejili in pogasili, pri gašenju pa se je lažje poškodoval lastnik hiše. Policisti in kriminalistični tehniki so opravili ogled. Po prvih ugotovitvah je zagorelo v garaži, kjer je bil parkiran osebni avtomobil, ogenj pa se je razširil in zajel tudi ostrešje hiše. Okoliščine in vzrok za nastnek požara še ugotavljajo, po zaključeni preiskavi pa bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Nesrečen padec s plezalne stene

Sevniški policisti so bili v soboto okoli 9.30 obveščeni o nesreči pri kraju Podgorica. Ugotovili so, da je na težko dostopnem skalnatem območju s plezalne stene z višine okoli 30 metrov padla 27-letna ženska in se hudo poškodovala. S helikopterjem so jo odpeljali v mariborski klinični center. Okoliščine nesreče policisti in kriminalisti še preiskujejo.

