Številni otroci z občinsko podporo do lepših počitnic

31.7.2017

Številne nevladne organizacije prirejajo vrsto aktivnosti, s katerimi popestrijo počitnice mnogim otrokom. (Foto: Občina Brežice)

Župan občine Brežice Ivan Molan je obiskal otroke v Nerezinah. (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Občina Brežice v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Krško že vrsto let sofinancira letovanje otrok v Nerezinah. Poleg tega občina sofinancira tudi številne počitniške aktivnosti, namenjene otrokom in mladim, ki jih organizirajo nevladne organizacije. V letošnjem letu tako občina sofinancira 14 tovrstnih projektov, ki načrtujejo vključitev 728 otrok in 179 mladostnikov. Pester program zajema aktivnosti na področju športa (rokomet, plavanje, kajak, planinstvo, orientacija, mažoretke), štiri oratorije in delavnice na področju kulture (video delavnica, kulturna dediščina, ročne spretnosti in glasba).

Kot je povedala Patricia Čular, vodje Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, se na Občini Brežice zavedajo pomena kakovostno preživetega prostega časa otrok in mladine, še posebej v poletnem času, zato finančno podpirajo organizirane počitniške dejavnosti otrok.

S pomočjo sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva za leto 2017 Občina Brežice sofinancira in s tem omogoči letovanje na morju v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Krško. Občina s pomočjo osnovnih šol spodbuja predvsem socialno ogrožene družine, da izkoristijo možnost za letovanje otrok, ki jo dobijo s priporočilom pediatra. Brežiška občina nadaljuje tudi z lani začeto prakso, da dodatno zagotovi letovanje desetim socialno ogroženim otrokom, ki sicer nimajo zdravstvene indikacije.

Župan obiskal otroke v Nerezinah

Letos poteka že 41. letovanje otrok in mladostnikov v Otroškem naselju ZPM Krško v Nerezinah na otoku Lošinj. Skupno bo ZPM Krško letos odpeljala na morje nekaj več kot 500 otrok, od tega 98 iz občine Brežice. Letovanje otrokom omogoča Zavod za zdravstveno letovanje Slovenije in posavske občine Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki ter starši, nekaj otrok pa letuje tudi s pomočjo akcije Pomežik soncu in Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Za 500 otrok bo v petih izmenah skrbelo okoli 70 prostovoljcev.

Zaključnega večera druge izmene otrok na letovanju sta se udeležila tudi predsednik ZPM Krško Vinko Hostar in župan občine Brežice Ivan Molan, ki sta pozdravila otroke in prostovoljce ter vodstvo druge izmene letoviščarjev.

S. G.