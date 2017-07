Vid Oštrbenk bronast na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah

31.7.2017 | 14:40

Vid Oštrbenk (skrajno levo) z mladinsko kajakaško ekipo do odličja. (Foto: Mitja Oštrbenk)

Čatež ob Savi - Letošnje svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v avstrijskem Murau se je za Slovenijo razpletlo odlično. Zadnji dan tekmovanj, ko so bile na sporedu posamične in ekipne preizkušnje v sprintu na divjih vodah, so namreč slovenski reprezentanti osvojili pet kolajn: dve zlati, srebrno in dve bronasti. Med dobitniki medalj je tudi Vid Oštrbenk iz Kajak Kanu kluba Čatež, ki pa ni bil edini tekmovalec iz naše regije.

Foto: Mitja Oštrbenk

Vid Oštrbenk se je bronastega odličja razveselil kot član mladinske ekipe kajakašev, ki sta jo sestavljala še Vid Svetina in Matic Firm. Hitreje od njih so v cilj priveslali le Francozi in Nemci.

V najprestižnejši kategoriji kajakašev do 23 let se je sicer zlate kolajne in naslova svetovnega prvaka med mlajšimi člani veselil Vid Debeljak, sicer član tacenskega kluba, ki je letos na največjih tekmovanjih v sprintu na divjih vodah še nepremagan. Srebrno medaljo pa je osvojil Anže Urankar. Omenjena kajakaša sta se skupaj s Timom Novakom veselila še naslova ekipnih svetovnih prvakov med mlajšimi člani. Luka Žganjar in Anže Urankar pa sta bila bronasta v kanuističnem dvojcu.

Vid Oštrbenk za las ob medaljo v posamični konkurenci

Le 15 stotink sekunde je zmanjkalo Vidu Oštrbenku, da bi se kolajne veselil tudi v posamični preizkušnji mladincev. Zasedel je namreč četrto mesto. V finalu sta veslala še Matic Firm in Vid Svetina ter se uvrstila na deseto oziroma enajsto mesto.

Dolenjsko – posavska kanuistična naveza četrta

Četrta je bila tudi mladinska ekipa kanuistov, v postavi Juš Javornik, prihaja iz Novega mesta, ter Maj in Vid Oštrbenk. Pred slovensko trojico so se uvrstili Hrvati, Čehi in Francozi. V mladinski konkurenci kanuistov je bil Novomeščan Juš Javornik enajsti, med dvojci pa sta v mladinski konkurenci Maj in Vid Oštrbenk priveslala do desetega mesta.

Posamično brata Oštrbenk tudi zelo solidno

Brata Oštrbenk sta solidno nastopila tudi v posamičnih konkurencah, kjer so tekmovanja potekala že prvi dan prvenstva. Vid je v kategoriji kajak – K1 dosegel odlično 10. mesto med 47-timi tekmovalci. Maj pa je tekmoval med kanuisti C1 in osvojil 19. mesto. Skupaj sta veslala tudi v kanuju dvosedu C2 in osvojila sedmo mesto. Za oba je bilo to prvo svetovno prvenstvo. Naslednje bo čez dve leti v Banja Luki, kjer bosta oba vnovič kandidata za visoke uvrstitve.

Sabina Gosenca

Vesel, z navijaškim pridihom, čestitam Vidu in Maju, celotni ekipi za dosežek na svetovnem prvenstvu na divjih vodah. Lepo, da je lahko le v Banja Luki še lepše.