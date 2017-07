Najbolj vroče doslej v Cerkljah ob Krki

31.7.2017 | 18:30

Vročina ne popušča. Bo padel rekord? V vsakem primeru so reke te dni polne kopalcev, željnih ohladitve. (Foto: M.B.J., arhiv DL)

Cerklje ob Krki - Vročinski val, ki je znova zajel Slovenijo, bo svoj vrhunec dosegel v prihodnjih dneh, ko bi se lahko zgodilo, da pade tudi dosedanji rekord. Tega po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) drži letališče Cerklje ob Krki, kjer so avgusta 2013 izmerili doslej najvišjo temperaturo, in sicer 40,8 stopinj Celzija.

Ta temperatura je bila sicer izmerjena na samodejni meteorološki postaji. Na istoimenski, kilometer oddaljeni klasični postaji, pa je opazovalec z maksimalnim živosrebrnim termometrom izmeril 40,6°C, poroča STA. Tudi to je visoka temperatura, a bi pomenila "zgolj" izenačenje dotedanjega rekorda pri klasičnih meritvah, doseženega 5. julija 1950 ob 14. uri po lokalnem času v Črnomlju. So pa takrat v Črnomlju merili le z navadnim živosrebrnim termometrom in najvišja temperatura tistega dne je bila verjetno celo še kakšno stopinjo Celzija višja, navajajo meteorologi.

Hkrati pojasnjujejo, da so izmere rekordno visokih temperatur zaradi različne mikrolokacije postaj težko primerljive. Rekord iz leta 1950 je bil denimo dosežen v večjem kraju in na južnem pobočju, na letališču Cerklje ob Krki pa na ravninskem svetu.

Kot zanimivost pa še to: Tudi na današnji dan, 31. julija, so meteorologi v preteklosti zaznali temperaturno odstopanje, in sicer so se leta 1958 zbudili v izjemno toplo jutro, še posebej na Primorskem. V Ajdovščini se je ohladilo le do 24,5 stopinje Celzija, v Komnu na Krasu do 24,3 stopinje Celzija, v Kopru do 24 stopinj Celzija ter v Postojni in Čepovanu do 19,6 stopinje Celzija.

S. G.