Umrl voznik štirikolesnika

1.8.2017 | 07:00

Sinoči ob 19.15 uri se je v naselju Bakrc v občini Ivančna Gorica zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 66-letni voznik štirikolesnika, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Do nesreče je prišlo, ko je voznik štirikolesnika vozil po kolovozni proti naselju Bakrc. Ko je zapeljal s kolovozne poti na asfaltirano vozišče, je vozilo dvignilo v zrak, nato pa se je prevrnilo ob vozišče. Reševalci nujne medicinske pomoči so vozniku na kraju nesreče nudili prvo pomoč, nato pa je bil odpeljan v UKC Ljubljana, kjer je ob 22.17 zaradi posledic poškodb umrl.

Ponesrečenega odpeljali s helikopterjem

Včeraj ob 18.27uri je voznik na cesti Stari Trg—Vinica, občina Črnomelj, z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in ga predali dežurni ekipi Helikopterske nujne medicinske pomoči, katera ga je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Črnomelj so mesto nesreče zavarovali, s tehničnim posegom rešili voznika iz vozila, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu in zavarovali mesto pristanka helikopterja.

Sama v hiši

Ob 12.48 je v Kompoljah, občina Dobrepolje, starejša oseba ostala zaprta v hiši. Na pomoč so prišli gasilci PGD Kompolje, Videm in Zdenska vas, ki so odkrili manjši del strehe in vstopili v hišo. Reševalci so ženski nudili prvo pomoč.

Na AC gorel avto

Ob 10.46 je gorelo osebno vozilo na avtocesti pred izvozom Trebnje vzhod v smeri Ljubljane, pri kraju Jezero. Gasilci PGD Trebnje so požar, ki je v celoti uničil osebno vozilo, pogasili, zavarovali kraj dogodka in očistili razlite motorne tekočine in požarne vode.

Zakaj se je kadilo?

Ob 13.55 so bili pristojni obveščeni, da se kadi iz predora Leščevje, na avtocesti Ljubljana-Novo mesto, v smeri Novega mesta. Na intervencijo so izvozili gasilci PGD Trebnje in GRC Novo mesto. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da se v predoru ne dogaja nič nenavadnega. Vzrok za dim iz predora ni znan.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 10.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC .

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Artiče - nizkonapetostni izvod Artiče - Rožman med 8.30 in 13.00 uro.

