Dvojno zmagoslavje Adrie Mobil na nočnem kriteriju v Kranju

1.8.2017 | 08:45

Foto: Damir Kovačič

Novo mesto, Kranj - Kolesarji novomeške Adrie Mobil so v soboto odlično vrteli pedala na nočnem kriteriju v Kranju. Pri starejših mladincih se je zmage veselil Aljaž Omrzel, pri članih pa je zmagal Dušan Rajović.

Starejši mladinci so prevozili 30 krogov po ulicah Kranja oziroma 24 kilometrov, v vsakem petem krogu so zbirali točke. V kategoriji do 23 let in elite kategoriji je bila najhitrejša ekipa Adrie Mobila, saj si je Dušan Rajović priboril največ točk. Drugi je bil Gašper Katrašnik, na tretje mesto pa se je uvrstil Luka Čotar (KK Kranj). “Z Gašperjem Katrašnikom sva lepo sodelovala. Kriterij je zelo hiter in tehnično zahteven in ne dopušča nobene napake. Vesel sem zmage, še bolj pa forme, saj me v prihodnjih dneh čaka evropsko prvenstvo na Danskem,« je ob zmagi dejal Rajović.

Med starejšimi mladinci je bila prav tako v ospredju Adria Mobil, saj sta na zmagovalnem odru stala kar dva novomeška kolesarska upa. Aljaž Omrzel je zmagal, drugi je bil član domačega kluba KK Kranj David Čadež in tretji še en Dolenjec Aljaž Jarc.

Med mlajšimi mladinci pa so bili močnejši hrvaški kolesarji. V ospredju sta bila dva kolesarja BK Rijeke, Carlo Jurišević Fran Miholjević. Tretji je bil Andrej Šranc (KK Gorje). Gal Glivar (Adria Mobil) je bil peti.

Ženske vseh kategorij so se pomerile skupaj. Tako kot v Šenčurju je tudi v Kranju prvo mesto osvojila Špela Kern (Bizkaia Durango), druga je bila Urša Bravec (BTC City Ljubljana) in tretja Katja Jeretina (KK Adria Mobil).

S.G., Foto: Damir Kovačič