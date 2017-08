20 let novomeških skavtov - Gorjanskih medvedov

1.8.2017 | 09:30

Novo mesto - Novomeški skavti (Gorjanski medvedje) letos praznujejo 20-letnico svojega delovanja. Jubilej so obeležili konec tedna s skupnim taborom celega stega na tabornem prostoru na Grabnu, na katerem se je zbralo več kot sto trenutno aktivnih skavtov, teden dni pred tem pa so vse veje bile na svojih taborih.

Kot pravi skavtinja Saša Pušavec, jih je na taboru med drugim čakala pot preživetja, ki je bila predvsem blatna in adrenalinska. V soboto zjutraj so odšli na poseben pohod po Novem mestu - imeli so fotoorientacijo, s katero so preverili poznavanje Novega mesta. Sobotno popoldne je minilo v znamenju dneva odprtih vrat, ki se ga je udeležilo veliko obiskovalcev, tudi nekateri tisti, ki skavti (še) niso. Obiskovalci so si lahko ogledali njihov tabor z vsemi tabornimi zgradbami v naravi – jamborjem, šotori, kuhinjami, ognjiščem, vhodom v tabor… Imeli so tudi delavnice, kot so kurjenje z lokom, izdelovanje vrvi iz kopriv, akrobatsko delavnico, izdelovanje bakel, skavtske igre, nekaj ter nekaj ustvarjalnih delavnic, prek katerih so predstavili svoje aktivnosti.

Zvečer je sledila osrednja točka praznovanja 20-letnice – proslava, na kateri se je zbralo okoli 300 skavtov, nekdanjih skavtov, staršev in prijateljev ter podpornikov. Zbrane sta nagovorila podžupan Mestne Občine Novo mesto mag. Bojan Kekec ter načelnik Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Žiga Kovačič. Sledila je večerja ter zabava s skavtskim bendom. Zadnji dan skupnega tabora so sklenili s slovesno sveto mašo, pri kateri so medse sprejeli nove skavte, ki so dali zaobljubo.

»Veseli smo, da Gorjanski medvedje že dvajset let uspešno delujemo ter upamo, da bomo s svojo zagnanostjo še naprej uspešno širili skavtski duh v Novem mestu. Med letom se na vsakotedenskih srečanjih voditelji prostovoljci trudimo, da mlajše skavte vzgajamo po skavtski metodi, ki jo med drugim sestavlja učenje z delom - da se mlajši učijo od starejših in predvsem tako, da stvari poskusijo. Pomembna je dejavnost na prostem – trudimo se biti v naravi, ter s samovzgojo, kjer si vsak zada svoje izzive, ki jih poskuša uresničiti, ter s služenjem v družbi, pustiti svet za spoznanje lepši, kot smo ga prejeli,« je še povedala Pušavčeva.

L. M., foto: Novomeški skavti

