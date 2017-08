Bencin in dizel nekoliko dražja

1.8.2017 | 10:00

Na OMV-jevih bencinskih servisih odslej en cent več za liter pogonskega goriva (Foto: J.A., arhiv DL)

Nov mesec ne prinaša le novega vročinskega vala, ampak tudi podražitve. Opolnoči sta se namreč malce podražila neosvinčeni 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo. Kot so sporočili z OMV Slovenija, se je cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina zvišala za en cent in zdaj en liter znaša 1,244 evra, cena dizelskega goriva pa je višja za 0,9 centa in znaša po novem 1,167 evra na liter.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami.

Drugod po državi cene teh goriv ostajajo regulirane. Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro.

S. G.