Trčil v drevo; iz hiše pregnal vlomilce

1.8.2017 | 10:45

Črnomaljski policisti so bili včeraj okoli 18.30 obveščeni o prometni nesreči pri kraju Damelj. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 75-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Z avtom se je prevrnila

Včeraj popoldne se je zgodila prometna nesreča v Mokronogu. 44-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom in se prevrnila. Povzročiteljica se v nesreči ni poškodovala, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,76 miligrama alkohola.

Brez vozniškega izpita vseeno na cesti

Med kontrolo prometa v okolici Krškega so policisti včeraj dopoldne ustavili 18-letnega voznika osebnega avtomobila Renault clio, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V Stranski vasi pri Semiču so črnomaljski policisti dopoldne ustavili voznico, ki je vozila avtomobil Renault clio, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. 31-letna kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom, prav tako je v vozilu nepravilno prevažala otroka, saj ta ni bil zavarovan z ustreznim zadrževalnim sistemom. Vozila je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov so ji avtomobil zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

Nekaj pred 18. uro so policisti Postaje prometne policije Novo mesto med kontrolo prometa v Trebnjem ustavili mladoletnega voznika mopeda. Tudi on ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Yamaho so mu zasegli in s kršitvami seznanili sodišče.

Vinjen traktorist

Policisti Posebne skupine za nadzor prometa so v okolici Trebnjega ustavili voznika kmetijskega traktorja. Med postopkom so ugotovili, da 62-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan kmetijskih traktor. Voznik traktorja je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligrama alkohola. Traktor so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Tudi na meji ni šlo brez alkohola

Na mejnem prehodu Vinica je v našo državo želel vstopiti hrvaški državljan, kateremu so policisti zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 57-letni Hrvat je imel v litru izdihanega zraka 0,72 miligrama alkohola. Kršitelja so pospremili v takojšnji postopek pred pristojno sodišče v Črnomlju.

Čas dopustov - priložnost za tatove



V noči na 31. 7. je na Volčičevi ulici v Novem mestu nekdo s strehe lesenega objekta odtujil okoli šest metrov bakrenih žlebov. Lastnika je oškodoval za 200 evrov. V Dolenji Nemški vasi je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev hiše, ki so bili na dopustu, in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in zlat nakit in povzročil za več tisoč evrov škode.

Prav tako v času, ko so bili lastniki na dopustu, je v Selih pri Šumberku neznanec skoi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil glasbeno opremo, udarno kladivo in rolke na električni pogon. Lastnika je oškodoval za okoli 1500 evrov.

Danes ponoči so v naselju Na Tratah v Novem mestu neznanci vlomili v garažo stanovanjske hiše. Stanovalec, ki se je prebudil, je osumljence prepodil in o vlomu takoj obvestil policiste, ti pa so zavarovali območje in pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev. S preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin policisti nadaljujejo.

S. G.

