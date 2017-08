ZD Novo mesto: Da bi čim manj motili, bodo delali tudi ponoči

1.8.2017 | 11:10

V novomeškem zdravstvenem domu se je danes začela prenova kleti in garaž.

Dela bodo potekala do konca novembra...

... zato bo v tem času nekoliko spremenjen dostop do laboratorija in ambulant v kletnih prostorih.

Novo mesto - Po prenovi vrste čakalnic in ambulant, energetski sanaciji ter ureditvi parkirišča se je novomeški zdravstveni dom danes lotil še prenove kletnih prostorov. Kot smo opozorili včeraj, bodo zato dostopi do delujočih ambulant in laboratorija v kleti nekoliko omejeni.

Direktorica ZD Novo mesto, asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., je za Dolenjski list danes pojasnila, da se sicer še vedno soočajo s pomanjkanjem prostora, zato so se sedaj lotili kleti, prenoviti pa nameravajo tudi garaže: »Na ta način bomo pridobili nove ambulante splošne medicine z referenčnimi ambulantami, nove prostore za dejavnost skupnostne psihiatrične obravnave, centra za zdravljenje odvisnosti in zdravstveno vzgojnega centra. Istočasno bomo prenovili pralnico in likalnico ter del laboratorija s čakalnico. V novih prostorih bomo uredili tudi prostore za urgentno - reševalno službo ter tehnično - vzdrževalno službo.«

Naložba je ocenjena na 860.000 evrov, v celoti pa jo bodo pokrili z lastnim denarjem. Prek javnega razpisa bo za gradbeno - obrtniško - inštalacijska dela poskrbelo novomeško podjetje Pam, za opremo pa Kolpa Invest iz Ljubljane.

Delno omejen dostop do laboratorija, začasna selitev le ene ambulante



Omenjena prenova bo potekala predvidoma vse do konca novembra letos. In kako bo v tem času potekalo delovanje laboratorija ter ostalih ambulant v kleti? »Laboratorij v polni funkciji ostaja v kleti, dostop pa bo delno omejen. Poskrbeli bomo, da bodo naši uporabniki prenovo čim manj občutili. Začasno bomo preselili samo eno ambulanto, kdaj in kam bomo paciente pravočasno obvestili. Predvidoma bodo naše dejavnosti potekale po ustaljenih urnikih, vsa dela bomo izvajali po fazah, pri čemer bodo najbolj moteča dela izvedena v nočnem času, med vikendi in v času praznikov,« je še dodala direktorica in vse uporabnike zaprosila za razumevanje.

Tekst in foto: M. Martinović