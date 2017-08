Uredili bodo nove poti in privabili več gostov

1.8.2017 | 12:15

Foto: L. M., arhiv DL

Šmarješke Toplice - V Občini Šmarješke Toplice se bodo jeseni lotiti nadgradnje projekta nordijske hoje na podeželju. Občina bo to nekaj več kot 52.000 evrov vredno naložbo izvedla s podporo Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, ki bo iz razpisnih sredstev za lokalni razvoj skupnosti zanjo zagotovila nekaj več kot 35.000 evrov.

Na šmarješki občini so povedali, da glede sofinanciranja omenjene naložbe še čakajo na pristojne državne ustanove, ki zamujajo s podpisom pogodbe, sicer pa računajo, da bi z nadgradnjo dejavnosti začeli septembra. Center nordijske hoje, ki že deluje v okviru Term Krka, pa nameravajo kasneje kot samostojno enoto preseliti na sosednje območje Prinovec.

Foto: L.M., arhiv DL

Po besedah županje občine Šmarješke Toplice Bernardke Krnc so bili sicer v Šmarjeških Toplicah z vzpostavitvijo centra za nordijsko hojo med prvimi v državi. Se pa zavedajo, da se turizem nenehno razvija, zato želijo omenjeno ponudbo okrepiti, nadgraditi in posodobiti.

To nameravajo storiti z osvežitvijo zdajšnjih in ureditvijo dodatnih poti, vse skupaj trasirati in vrisati v zemljevid, hkrati pa postaviti opozorilne in informacijske napise. Posebej bodo opozorili tudi na kulturno dediščino in znamenitosti ob poti, hkrati pa nameravajo z omenjeno naravoljubiteljsko in zdravo dejavnostjo seznaniti širši krog gostov. Oblikovati želijo točno določen turistični izdelek, ki bo koristil širšemu občinskemu območju ter pripomogel k razvoju turizma in podeželja, je še ob predstavitvi projekta za STA izpostavila Krnčeva.

S. G.