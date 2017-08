Prodaja Melamina v prvem polletju večja za 12 odstotkov

1.8.2017 | 13:00

Foto: Melamin

Kočevje - V kemični tovarni Melamin so v prvem polletju ustvarili nekaj manj kot 25,29 milijona evrov prihodkov, kar je 12 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju, medtem ko je bil čisti dobiček z nekaj manj kot 1,75 milijona evrov 11 odstotkov manjši od primerljivega lanskega.

Kot navaja Melaminovo nerevidirano poročilo prvega polletja, objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze, je bil njihov polletni bruto dobiček (EBITDA) z nekaj manj kot 3,81 milijona evrov šest odstotkov nižji od lanskega. Melaminov poslovni izid poslovanja (EBIT), nekaj manj kot 1,77 milijona evrov, pa je bil 12 odstotkov nižji.

Letošnji načrt: triodstotna rast prodaje

Direktor Melamina Srečko Štefanič je za STA potrdil, da letos načrtujejo približno triodstotno rast prodaje, njihov poslovni izid pred obdavčenjem naj bi dosegel 2,4 milijona evrov, za naložbe pa nameravajo nameniti 6,4 milijona evrov.

V družbi, ki zaposluje nekaj več kot 190 delavcev, že vrsto let dokazujejo, da so na pravi poti, saj še naprej utrjujejo vodilno vlogo v nekaterih prodajnih nišah, kot so amino zamreževalci v premazni in amino veziva v gumarski industriji. Hkrati jim je uspelo odpreti poti v popolnoma novo uporabo melaminske kemije, kot so izolacijski materiali za področja mobilnosti, varnostnih oblačil, filtracij vročih plinov in cele vrste drugih področij, kjer pridejo v poštev edinstvene termične in zvočno-izolacijske lastnosti te nove generacije materialov.

Dober milijon za ekološke investicije

Za naložbe so lani namenili nekaj manj kot 3,3 milijona evrov oz. sedem odstotkov vsega prihodka. Od tega so dober poldrugi milijon vložili v proizvodnjo in nekaj več kot 1,3 milijona evrov v ekološke naložbe. Za informacijsko tehnologijo in razvoj so namenili nekaj manj kot 135.000 evrov in preostanek za druge naložbe.

Melamin je bil kot eden vodilnih svetovnih proizvajalcev v niši modificiranih mehanskih smol za lakarsko in gumarsko industrijo, ki je njihov nosilni program, s svojimi izdelki lani prisoten v 52 državah. Največ oz. skoraj četrtino so prodali v Italiji, nato so glede na obseg prodaje sledile Nemčija, Slovenija, Poljska in druge države.

S. G.