Podvojili prihodke, za naložbe lani skoraj 150 milijonov evrov

1.8.2017 | 13:45

Foto: spletna stran GEN Energija

Martin Novšak (Foto: A.K., arhiv DL)

Krško - Skupina Gen je lani ustvarila 377,43 milijona prihodkov in s tem predlanske presegla za skoraj 110 odstotkov. S čistim dobičkom v višini 31,89 milijona evrov je predlanski izid presegla za skoraj 190 odstotkov. Kot še navaja letno poročilo družbe in skupine, so za naložbe lani namenili 147 milijonov evrov.

Po besedah generalnega direktorja matične Gen energije iz Krškega, Martina Novšaka, skupina Gen z navedenim naložbenim zneskom sodi med naložbeno najdejavnejše v državi.

Med ključnimi naložbami so varnostna nadgradnja Nuklearne elektrarne Krško (Nek), vredna 54,38 milijona evrov, pa slabih 45 milijonov vredni naložbi v gradnjo hidroelektrarn Brežice in Mokrice, 7,21 milijona evrov v zamenjavo plinskih blokov Termoelektrarne Brestanice, nekaj več kot 24 milijonov evrov v krepitev tržnega položaja družbe Gen-I, v načrtovanje drugega bloka Nek 1,59 milijona evrov in v projekt malih hidroelektrarn 2,81 milijona evrov.

Z vlaganji v trajnostne in obnovljive energetske vire oz. v jedrsko in vodno energijo bodo v skupini Gen nadaljevali tudi v prihodnje, je v poročilu izpostavil Novšak.

Krška matična Gen energija je po poročanju STA lani ustvarila 168,82 milijona evrov prihodkov, kar je približno štiri odstotke manj od predlanskih. S čistim dobičkom 17,87 milijona evrov pa je Gen energija primerljivi predlanski izid presegla za slabi dve petini.

Skupina Gen, ki na državni ravni prispeva dve petini proizvedene električne energije in zaposluje nekaj več kot 1200 ljudi, je lani proizvedla 3265 gigavatnih ur električne energije in s tem predlansko proizvodnjo presegla za štiri odstotke, še navaja poročilo.

S. G.