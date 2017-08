Ukrep omejene rabe pitne vode tudi v Posavju

1.8.2017 | 18:00

Krško - Visoke temperature in daljše sušno obdobje so privedli do pomanjkanja vode, zato je potrebno s pitno vodo varčevati. Kot so sporočili iz krškega Kostaka, je prepovedan je odvzem vode iz hidrantov, razen za potrebe gašenja, prepovedano je tudi pranje avtomobilov, zalivanje zelenic, polnjenje bazenov in zalivanje vrtnin v gospodinjstvih.

Omejitev rabe pitne vode velja na celotnem območju javnih vodovodov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki in velja do preklica.

Že več kot teden dni pa velja tudi ukrep racionalne rabe pitne vode na območju širše Dolenjske.

S. G.