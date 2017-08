Rok Biček se v tujini predstavlja z novim celovečercem

1.8.2017 | 09:55

Rok Biček (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Letošnja 70. edicija mednarodnega filmskega festivala v Locarnu bo tudi v znamenju slovenskega oz. dolenjskega filma. Na teden kritike se je s svojim dokumentarnim celovečernim filmom Družina uvrstil režiser mlajše generacije Rok Biček iz Meniške vasi. Po svetovni sledi še regionalna premiera, in sicer v Sarajevu.

Festival v Locarnu, ki se začenja danes, bo potekal do prihodnje sobote, 12. avgusta, Rokov film pa bo svojo svetovno premiero doživel v ponedeljek. Gre za prvo slovensko-avstrijsko koprodukcijo, ki sta jo finančno podprla Slovenski filmski center (SFC) in Avstrijski filmski inštitut. Družina predstavlja resničnostni film, ki zajema obdobje desetih let osrednjega lika in ni na sledi senzacijam, temveč občutjem. To je tudi prvi slovenski film, ki bo predvajan v omenjeni programski sekciji.

Dokumentarni celovečerec Roka Bička Družina bodo v Locarnu premierno predvajali v ponedeljek, ponovitev bo dan kasneje. (Foto: SFC)

Kot je zapisal njen direktor Marco Zucchi, je Bičku s filmom uspelo ujeti intenzivne zasebne situacije na način, kot da bi bil neviden in kot da v sobi, kjer zgodba nastaja, režiser sploh ne bi bil prisoten. Glavna oseba je Matej Rajk, film pa prikazuje obdobje od njegovega prelomnega in problematičnega otroštva, nekoliko nerodne ter uporniške mladosti, prve ljubezni, ko je postal oče, do težke ločitve. Film prav tako raziskuje odnose med očetom in hčerko ter sinom in očetom ter temo invalidnosti, ki je osrednja točka Matejevega življenja. S premišljeno uporabo raztrganega časovnega poteka dogodkov je po oceni kritikov Bičku uspelo ustvariti delo, ki ga lahko upravičeno imenujemo dokumentarna različica Fantovskih let. Tako kot Linklaterjevi uspešnici tudi Bičkovemu filmu Družina uspe neverjeten ter hkrati tako dragocen in specifično kinematografski dosežek – občinstvu se ustavi čas. V manj kot dveh urah se odvrti deset let resničnih trenutkov v življenju Mateja in ljudi okrog njega, so zapisali v opisu.

Dokumentarni film je nastal v produkciji Cvinger filma, Zavoda za kulturne dejavnosti, v njem pa nastopajo Matej Rajk, Nia Kastelec, Barbara Kastelec, Alenka Rajk, Mitja Rajk, Boris Rajk, Ivka Gruden, Emanoela Škulj, Robert Krese, Aleksej Kastelec, Estera Dvornik in Gabrijela Simetinger.

Teden kritike je odlična odskočna deska za vsakega ustvarjalca, saj se v tej kategoriji vsako leto predstavi le sedem filmov, ki odpirajo nove perspektive in izzovejo razprave, so med drugim sporočili iz SFC ter dodali, da se je Bičkova Družina (poleg filma Playing Men režiserja Matjaža Ivanišina) uvrstila tudi v sekcijo dokumentarno-tekmovalnega programa Sarajevskega filmskega festivala, ki pa bo potekal med 11. in 18. avgustom.

31-letni Biček tako v slovenskem kot tudi mednarodnem prostoru ni več neznanka, saj je njegov celovečerni igrani prvenec Razredni sovražnik iz leta 2013 požel nemalo uspehov doma in na tujem.

M. Martinović