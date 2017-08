Šest poškodovanih v nesreči pri Grmovljah

2.8.2017 | 06:55

Sinoči ob 21.03 se je na avtocesti v smeri od Ljubljane proti Zagrebu, pri naselju Grmovlje, občina Škocjan, zgodila prometna nesreča. V trčenju osebnega vozila in vozila vlečne službe je bilo poškodovanih šest oseb. Reševalci ZD Novo mesto so jih na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih ter pomagali pri odstranitvi poškodovanih vozil. Na kraj so bili napoteni tudi gasilci PGE Krško, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Avto na streho

Ob 13.35 se je na Gregorčičevi ulici v Brežicah, osebno vozilo prevrnilo na streho. Dve osebi sta se poškodovali. Gasilci PGE Krško so proti požarno in proti naletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, počistili razlite motorne tekočine, s tehničnim posegom postavili vozilo na kolesa ter počistili cestišče. Reševalci NMP BR so poškodovani osebi oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Našli ročno bombo

Ob 16.47 so ob reki Kolpi v Učakovcih, občina Črnomelj, našli italijansko ročno bomo iz obdobja 2. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in prepeljala na varno do uničenja.

Pripeljali vodo v grajski ribnik

Ob 18.09 so na Vodeniški cesti v Kostanjevici na Krki gasilci PGD Kostanjevica na Krki in v grajski ribnik prepeljali petnajst kubičnih metrov vode.

Drevesi na cesti

Ob 18.27 sta se na cesto Župelevec-Slogonsko, občina Brežice, podrli drevesi. Dežurni delavci cestnega podjetja so ju odstranili.

Kradli in onesnaževali

Ob 10.35 so gasilci PGD Kočevje v Ulici heroja Marinclja v Kočevju z vpojnimi sredstvi posuli cestišče in parkirišče v dolžini 10 metrov in 1 meter širine. Na površini je bilo razlito gorivo, katerega so ponoči kradli iz parkiranega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.30 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VAVTA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Žigarski vrh izvod Žigarski vrh med 8:00 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Veliki Podlog 2 izvod desna stran proti Pristavi med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Leskovec gmajna 1, med 8:30 in 10:00 uro in na območju TP Leskovec gmajna 2 med 10:30 in 13:30 uro.

M. K.