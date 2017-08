V pričakovanju okoljevarstvenega soglasja za postavitev evropske tovarne robotov

2.8.2017 | 08:40

Ilustrativna fotografija (Vir: yaskawa.co.jp)

Foto: Marjan Artnak (spletna stran Kocevje.si)

Kočevje - V Kočevju, katerega območje so v japonski korporaciji Yaskawa Electric izbrali za postavitev evropske tovarne robotov, pričakujejo, da bodo okoljevarstveno soglasje, ki je pogoj za začetek gradnje, dobili v roku.

Kot je župan Vladimir Prebilič povedal za STA, pričakujejo, da bodo okoljevarstveno soglasje in nato še gradbeno dovoljenje za gradnjo nove Yaskawine tovarne v tamkajšnji industrijski coni dobili pravočasno oz. v roku, kakšnih zapletov pri tem postopku pa od ministrstva za okolje in prostor ne pričakujejo. Gradnja naj bi se začela še to jesen.

Sicer pa na kočevski občini že razmišljajo o prihodnosti in so začeli postopke za spremembo občinskega prostorskega načrta za območje tamkajšnje industrijske cone, kjer naj bi nekaj manj kot pet hektarjev zemljišča namenili za morebitno širjenje Yaskawine nove tovarne in njeno nadgradnjo. Nakup oz. potrebo pa omenjenih zemljišč pa predvidevajo leta 2019. "Občina pač razmišlja strateško in želi biti v tem smislu pripravljena na vse morebitne izzive", je pojasnil Prebilič.

Do 14. avgusta lahko prebivalci podajo svoja mnenja in pripombe

Agencija RS za okolje je sicer julija objavila javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za Yaskawino novo tovarno robotov Kočevju, s čimer je zagotovila vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja.

Naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah kočevske občine in tamkajšnje upravne enote ter na spletnih straneh omenjene agencije. Prebivalci, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in drugi pa lahko svoja mnenja in pripombe agenciji pisno posredujejo do 14. avgusta.

Celotna naložba v evropsko tovarno največjega svetovnega proizvajalca industrijskih robotov bo sicer vredna okoli 25 milijonov evrov. Kot smo že poročali, bo zaposlitev dobilo 150 - 200 ljudi, Slovenija pa bo vzpostavitev Yaskawine kočevske tovarne podprla s 5,6 milijona evri.

S. G.