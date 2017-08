Izsilila prednost in se prevrnila na streho; pešačil po avtocesti in razbijal

2.8.2017 | 10:40

Brežiški policisti so bili včeraj okoli 13.30 obveščeni o prometni nesreči v Brežicah, kjer naj bi se po trčenju eno vozilo prevrnilo na streho. Ugotovili so, da je 48-letna voznica osebnega avtomobila v križišču izsilila prednost 36-letnici, ki je pravilno pripeljala po prednostni cesti. Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče in potnico v njenem vozilu so reševalci odpeljali v bolnišnico.

V nesreči na avtocesti poškodovanih šest ljudi

Na avtocesti v smeri proti Obrežju pri izvozu Smednik se je nekaj pred 21. uro zgodila prometna nesreča. Kot poročajo novomeški policisti, je 31-letni voznik osebnega avtomobila iz Italije zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del tovornega vozila, ki ga je vozil 33-letnik iz Bosne in Hercegovine. Poškodovana voznika in štiri potnike v osebnem avtomobilu so reševalci odpeljali v bolnišnico. Po prvih informacijah naj bi vsi utrpeli lažje poškodbe.

Peš po avtocesti

Brežiški policisti so včeraj popoldne opazili moškega, ki je v bližini Obrežja pešačil po avtocesti in na ta način ogrožal sebe in druge udeležence v cestnem prometu. Zaradi kršitve so 27-letnemu državljanu Bolgarije izrekli globo in ga napotili na bližnje avtocestno postajališče. Tam je v prostorih bencinskega servisa kršil javni red in mir in razmeraval prodajne artikle. Ker ni upošteval ukazov policistov in se pomiril, so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

