Projekt oskrbe s pitno vodo v Suhi krajini poteka po načrtih

2.8.2017 | 11:45

Rafko Križman, koordinator projekta oskrbe s pitno vodo Suhe krajine (Foto: B.B., arhiv DL)

Žužemberk - Medobčinski kohezijski projekt suhokrajnske vodooskrbe, katerega so začeli pred slabim letom, je prek polovice. Zaradi drugačnega poteka so manj kot polovico del opravili le v Občini Mirna Peč, sicer pa projekt poteka neovirano in po načrtih. Dokončan naj bi bil konec prihodnjega leta.

Letos bodo končali dela na glavnih vodovodih, črpališčih in vodohranih. Prihodnje leto jih čakajo še druga manjša dela in priključki ter nato še ureditev dokumentacije, je za STA povedal Rafko Križman, koordinator projekta oskrbe s pitno vodo Suhe krajine. Glede napredovanja projekta v Občini Mirna Peč je Križman pojasnil, da so zaradi drugih večjih občinskih naložb s tamkajšnjimi deli začeli kasneje, vendar jih nameravajo končati istočasno z drugimi občinami.

Skupni podvig občin Žužemberk, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje je vreden dobrih 36 milijonov evrov, nekaj manj kot tri četrtine denarja bodo dobili iz evropskih virov in od države.

Po podatkih žužemberške občine bo ta naložba zanesljivo vodooskrbo zagotovila več kot 12.000 prebivalcem petih občin severozahodnega pretežno dolenjskega kraškega območja.

V Občini Žužemberk je sicer brez zanesljive vodooskrbe še približno petina oz. tisoč prebivalcev, v tamkajšnjih vodovodih pa nimajo uravnoteženega pritiska. Sicer pa bo projekt povezal partnerske občine in jim zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo z dopolnjevanjem iz izvirov v drugih občinah omogočil tudi v primeru okvar in sušnih obdobij, še poroča STA.

Projekt obsega gradnjo in hidravlično ureditev skupaj več kot 152 kilometrov cevovodov ter vodovodov, gradnjo sedmih črpališč oz. pet novih in dve nadgradnji, 16 vodohranov, od katerih je sedem novogradenj in devet nadgradenj, 16 razbremenilnih jaškov, 18 reducirnih in 11 merilnih jaškov.

Na Žužemberškem dela obsegajo gradnjo 40 kilometrov cevovodov, hidravlično izboljšavo 24-kilometrskega vodovoda, gradnjo šestih razbremenilnih jaškov, štirih vodohranov in dve nadgradnji, gradnjo dveh črpališč, 11 redukcijskih jaškov in enega merilnega ter dozirnega jaška.

Na Kočevskem bodo zgradili 18 kilometrov cevovodov in hidravlično izboljšali osemkilometrski vodovod, zgradili dva razbremenilna jaška, vodohran Mala Gora, črpališče Mala Gora in nadgradili vodohran Smuka.

V Občini Dolenjske Toplice bodo zgradili 10 kilometrov cevovodov, hidravlično bodo izboljšali 18 kilometrov vodovoda, zgradili štiri nove razbremenilne, tri redukcijske in dva merilna jaška, vodohran Drenje ter uredili črpališče Soteska in vodohran Cvinger.

V Občini Mirna Peč bodo zgradili osem kilometrov cevovodov, hidravlično bodo izboljšali 10 kilometrov vodovoda, zgradili vodohran Golobinjek, uredili vodohrana Veliki Kal in Malenska vas, zgradili črpališči Gorica in na občinski vrtini, nadgradili črpališče Postaja, zgradili tri razbremenilne, dva redukcijska in merilni jašek.

V Občini Dobrepolje projekt obsega gradnjo 7,6 kilometra cevovodov, hidravlično izboljšavo 7,4-kilometrskega vodovoda, gradnjo razbremenilnega jaška in ureditev vodohranov Lipa ter Videm.

S. G.

