Zaradi suše velik izpad pridelkov, v teku popis škode po aprilski pozebi

2.8.2017 | 13:50

Foto: M.B.J., arhiv DL

Metlika - Letošnja suša je na območju občine Metlika že zelo močno prizadela kmetijsko proizvodnjo, so po posvetu in večkratnem ogledu na terenu ugotovili člani občinske komisije za oceno škode, povzročene ob elementarnih in drugih nesrečah.

Dejstvo je, da je bilo zelo malo padavin, ko temperature so večkrat dosegale maximalne vrednosti, tja do 40 C. Sama vodna bilanca tal je bila pozimi in spomladi izredno neugodna. Tako malo zimskih zalog vode ni bilo že dolgo nazaj, povrh vsega pa smo 21. in 22. aprila imeli tudi izredno močno spomladansko pozebo, ki je prizadela skoraj vse rastline. Sadje in vinograde je na določenih legah prizadela več kot 80 odstotno, so sporočili iz metliške občine.

Kot je med drugim ugotovila komisija, se travinje po košnji zelo počasi obrašča, na peščenih predelih pa se rast sploh ni obnovila, kar pomeni, da je tudi v drugi košnji izpad pridelka približno 80 odstoten, njegova kakovost pa je zelo slaba. Rodnost (številčnost) krompirja je prepolovljena, slabo je stanje tudi na koruznih poljih. Na južnih legah se je rast ustavila in je rastlina v fazi stresa, ponekod je za pričakovati tudi do 100% izpad pridelka. Dolgotrajno sušno obdobje je povzročilo tudi škodo tudi na sadnih rastlinah (jablane, hruške, breskve), ocenjujejo, da bo pridelka za dobro četrtino manj.

Žalostni prizori tudi v vinogradih

Posledice suše so možno vidne tudi v vinogradih, ki jih je spomladi prizadela že pozeba. Na peščenih tleh so trsi oveneli. Tu kakovostnega pridelka ne bo. Mladi vinogradi so bolj prizadeti. Postavlja se vprašanje, kaj bo s trto v nadaljnjih letih, saj so zaporedne pozebe in suše močno prizadele kondicijo in vitalnost samih trsov, še opozarjajo na občini.

Poziv kmetom za prijavo škode po aprilski pozebi

Občina Metlika obvešča vse oškodovance, ki so imeli škodo zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji v obdobju od 21. do 22. aprila 2017, da se bo na osnovi sklepa vlade RS, pričelo s popisom škode - zbiranjem vlog. Oškodovanci lahko škodo prijavijo najpozneje do srede, 23. avgusta. Več informacij pa je na voljo na občinski spletni strani.

S. G.