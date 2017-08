Razvojni center kupil stavbo, v kateri je podjetniški inkubator

2.8.2017 | 14:35

Novo mesto, Ljubljana - Razvojni center (RC) Novo mesto je uspel na današnji dražbi za stavbo v novomeškem Podbrezniku, v kateri vodi podjetniški inkubator. Poslovno stavbo, katere lastnik je Imos holding v stečaju, je kupil po izklicni ceni 1,3 milijona evrov. Naložbo bo pokril z lastnim denarjem in posojili, novomeška občina bo nakup prehodno podprla z do 600.000 evri.

Direktor RC Novo mesto Franci Bratkovič je po današnji dražbi, ki je potekala v Ljubljani, za STA povedal, da se je za nakup omenjene stavbe potegoval še eden dražbenik, ki pa varščine ni vplačal v predpisanem roku.

Kot smo že poročali, bodo naložbo pokrili z denarjem, ki ga bodo dobili s prodajo lastnih prostorov na novomeški Ljubljanski cesti in s posojili, Mestna občina Novo mesto pa bo naložbo prehodno podprla s sredstvi garancijske sheme za Dolenjsko, je pojasnil.

V stavbi s 3600 kvadratnimi metri uporabne površine poleg RC deluje 15 podjetij s skupaj 93 zaposlenimi, 13 od teh podjetij pa sodi pod okrilje novomeškega podjetniškega inkubatorja. RC Novo mesto bo do septembra postal edini lastnik poslovne stavbe v Podbrezniku in bo v njej nadaljeval z zdajšnjo dejavnostjo, hkrati pa bodo skušali zapolniti oz. oddati še nekaj tamkajšnjega prostega prostora, je še napovedal Bratkovič.

Z novomeške občine so sporočili, da začasna uporaba sredstev garancijske sheme na to ne bo bistveno vplivala in da bo ta kljub temu delovala nemoteno. Sklep o začasnem financiranju, ki so ga nedavno potrdili novomeški svetniki, tudi ne bo neposredno vplival na občinski proračun ali občinsko zadolževanje.

