S ceste zapeljala v obcestni jarek; v četrtek zjutraj ponekod brez elektrike

2.8.2017 | 21:00

Na cesti Karteljevo - Trebnje, pri kraju Sela pri Zagorici, v občini Mirna Peč, se je davi ob 8.uri zjutraj zgodila prometna nesreča. Voznica je z osebnim vozilom zapeljala s ceste v obcestni jarek. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, postavili vozilo na kolesa, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe. Novomeški reševalci pa so poškodovano odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico.

V četrtek ponekod brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v četrtek od 7:30 do 9:30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHTREBNJE, TP GRMADA in TP REPČE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek od 8:00 do 9:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR CEGELNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

S. G.