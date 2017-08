Neurja nekoliko ohladila ozračje, a tudi razkrivala strehe in podirala drevesa

3.8.2017 | 07:00

Foto arhiv DL

Neurja so sinoči zajela Slovenijo in ponekod povzročala nevšečnosti. Na območjih neurij se je ozračje vendarle nekoliko ohladilo, povsod pa so se temperature znižale pod 30 stopinj Celzija, na območjih močnejših neurij celo na blizu 20 stopinj.

Veter razkril streho ...

Ob 22.40 je v naselju Veliki Obrež, občina Brežice, močan veter razkril streho stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Veliki Obrež so okoli osem kvadratnih metrov razkrite strehe najprej prekrili z zaščitno folijo in nato še s kritino.

... in podiral drevesa

Ob 22.40 se je na cesto Kapele-Rakovec, občina Brežice, zaradi močnega vetra podrlo več dreves. Podrta drevesa so odstranili dežurni delavci cestnega podjetja.

Ob 23.22 je na cesti Gradac - Semič pri naselju Stranska vas, občina Semič, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec Cestnega podjetjaga je razžagal in odstranil.

Ob 23.47 je na cesti Metlika-Krvavčji Vrh, občina Metlika, dežurni delavec komunale odstranil podrto drevo.

Ob 22.58 so v naselju Češnjice, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Zagradec na Dolenjskem s ceste odstranili podrto smreko.

Davi pa o podrtem drevesu poročajo tudi s ceste Ambrus-Brezovi dol.

Strela udarila v drog

Ob 22.18 je v Višnji Gori strela udarila v drog električne napeljave. Gasilci PGD Višnja Gora so pregledali kraj dogodka. Do požara na drogu ni prišlo. Poškodbo na drogu bodo odpravili pristojni delavci elektro podjetja.

Prevrnila se je na streho

Ob 14.43 je na magistralni cesti Ljubljana–Ribnica v naselju Ortnek v občini Ribnica voznica osebnega vozila zapeljala s cestišča in se prevrnila na streho. Poleg reševalcev in policije so posredovali tudi gasilci PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, iztekale motorne tekočine na cestišču posuli z vpojnimi sredstvi in jih počistili. Poškodovano voznico so reševalci prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Gorela podrast

Ob 18.58 je v gozdu v bližini naselja Grič pri Klevevžu, občina Šmarješke Toplice, gorela podrast. Gasilci PGD Zbure so pogasili požar na površini okoli 80 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7.30 do 9.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHTREBNJE, TP GRMADA in TP REPČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR CEGELNICA. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območjuTP Arnova sela izvod gornje Arnovo selo med 8:00 in 10:00 uro in na območju TP Cerina izvod Cerina med 11:00 in 12:30 uro; za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Senovo Restavracija izvod Ravne, Rudniška cesta med 09:00 in 13:00 uro in za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica bencinski servis med 8:00 in 8:30 uro ter med 14:00 in 14:30 uro.

