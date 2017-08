Občasno motena dobava pitne vode

3.8.2017 | 08:50

Brežice - Komunala Brežice obvešča porabnike pitne vode na območju mesta Brežice in naselij: Bukošek, Zakot, Črnc, Cundrovec, Brezina, Gornji Lenart in Šentlenart, Trnje Mostec, Dobova, Gabrje pri Dobovi, Sela pri Dobovi, Veliki Obrež,Mali Obrež, Mihalovec, Loče in Rigonce, da bo danes in jutri med 8. in 15. uro možna prisotnost motnosti vode, prihajalo pa bo tudi do občasnih motenj pri dobavi pitne vode.

Na glavnem zajetju Glogov Brod in vodohranu Čatež bodo namreč opravljali nujna vzdrževalna dela.

V primeru pojava motnosti pustite vodo na pipi teči tako dolgo, dokler se ne zbistri, so še sporočili z brežiške Komunale.

S. G.