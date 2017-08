Gasilci z Bučke gradijo poligon z atletsko stezo

3.8.2017 | 10:35

Gasilski poligon dobiva svojo podobo. Atletska steza bo imela peščeno podlago, osrednji del bo travnat.

Bučka - Gasilci z Bučke bodo predvsem s prostovoljnim delom kmalu prišli do gasilskega poligona z atletsko stezo, kar premore redko katero dolenjsko gasilsko društvo.

Dela potekajo že vse leto, prav zdaj so v zaključni fazi in poligon, ki ga gradijo pod cesto, na drugi strani gasilskega doma, že dobiva končno podobo.

Marko Mlakar, predsednik PGD Bučka

Kot je povedal predsednik PGD Bučka Marko Mlakar, se je ideja porodila med člani društva. Zavedajo se namreč, da prostovoljni gasilci, tako pionirji kot mladinci in veterani, za tekmovanja ne morejo v nedogled trenirati pravzaprav na cesti, saj pri gasilskem domu ni nobenega prostora, ali pa malce dlje, pri podružnični šoli. Odkupili so dobrih 60 arov zemljišč Kaplerjevega travnika, na katerem nastaja poligon.

Gasilski dom na Bučki je lepo urejen in v cvetju.

Gre v bistvu za večnamenski objekt, ki bo seveda v prvi vrsti služil gasilcem z Bučke, lahko pa tudi vsem ostalim občinskim gasilcem za pridobivanje znanj in veščin rokovanja s protipožarnim orodjem in opremo. Lahko ga bodo uporabljali šola in posamezniki za razne športne aktivnosti. Pod poligonom nameravajo kasneje postaviti še pomožni gospodarski objekt za shranjevanje opreme, prostor pa bo seveda primeren tudi za prireditve in druženja.

Andrej Hočevar.

Za novo pridobitev je najbolj zaslužen poveljnik društva Andrej Hočevar, saj je - ob pomoči in podpori članov društva - začel s prvimi konkretnimi koraki in skorajda že leto dni vsako prosto popoldne po službi preživi na gradbišču. A to še ni vse. S svojim denarjem je kupil dva rabljena gradbena stroja, s katerima je premetal in zravnal na tisoče kubičnih metrov zemlje in peska. Ob nedavnem občinskem prazniku je za vse prostovoljno delo prejel občinsko nagrado.

Andrej pri delu z bagrom.

Mlakar je poudaril, da bodo do poligona, ki je za majhno društvo nedvomno velik finančni zalogaj, res prišli predvsem s prostovoljnim delom, kupiti je bilo treba le določen material, pa še tu so se trudili, da čim bolj ugodno. Za podporo se zahvaljujejo tudi škocjanski občini. Kot je povedal župan Jože Kapler, lahko na razpisu dobijo šest tisoč evrov.

Sicer pa se društvo pripravlja tudi na slovesnost ob 90-letnici društva, ki jo načrtujejo 19. avgusta. Takrat bodo namenu predali tudi nov gasilski poligon.

Več v današnji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija