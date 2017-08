Straški občinski svetniki danes na izredni seji o posledicah nedavnega požara v Zalogu

3.8.2017 | 09:40

Župan občine Straža Dušan Krštinc (Foto: J.A., arhiv DL)

Straža - Svetniki Občine Straža se bodo danes pozno popoldne sešli na izredni seji, na dnevnem redu pa imajo le eno točko - požar v podjetju Ekosistemi v Zalogu. Obravnavali bodo okoliščine in posledice nedavnega katastrofalnega požara v podružnici podjetja Ekosistemi v Zalogu. Sejo so sklicali zaradi razsežnosti požara in morebitnih vplivov na okolje in zdravje, predvidoma bodo obravnavali tudi poročila pristojnih služb in sprejeli ustrezne ukrepe glede sanacije posledic požara.

Na sejo so med drugimi povabili tudi predsednika vlade Mira Cerarja, ki si je pred tednom dni ogledal prizorišče požara, predstavnike pristojnih ministrstev, Agencije za okolje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, pristojnih inšpekcijskih služb, predstavnike civilnih pobud in podjetja Ekosistemi.

Kot smo že poročali, krajani Zaloga, Straže, Novega mesta in bližnjih naselij odločno nasprotujejo nadaljevanju aktivnosti družbe Ekosistemi na tem območju. Zahtevajo, da se podjetje Ekosistemi in lastniki s tega prostora umaknejo in da se spremeni OPPN. Straški župan Dušan Krštinc pa je pred dnevi na protestnem shodu povedal, da je že začel postopek za spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono.

Podrobneje o nedavnem protestnem shodu v Straži ter požaru v Zalogu pa poročamo tudi v najnovejši tiskani izdaji Dolenjskega lista.

S. G.