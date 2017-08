Mladi ambasadorji Novega mesta v tujini

3.8.2017 | 11:30

Podžupan Boštjan Grobler z udeleženci mladinske izmenjave (Foto: MO NM)

Novo mesto - Podžupan Mestne občine Novo mesto Boštjan Grobler je včeraj na Centru biotehnike in turizma Grm pozdravil udeležence mednarodne mladinske izmenjave Mladi skupaj, ki jo v partnerstvu z občino organizira Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Podžupan Grobler je udeležencem izmenjave, ki poteka od minulega petka, zaželel, da iz Novega mesta v domača okolja odnesejo prijetne spomine in da se obogateni z lepimi doživetji tega tedna v spremstvu družin in prijateljev še kdaj vrnejo na Dolenjsko.

Z aktivnostmi na Krki in ob njej ustvarjajo nepozabne spomine



45 mladostnikov, starih od 14 do 18 let, in 11 spremljevalcev, ki so v okviru izmenjave prišli v Novo mesto, si je med drugim že ogledalo Dolenjski muzej in staro mestno jedro, se preizkusilo v supanju na Krki, se povzpelo na Trško goro, se kopalo v Šmarjeških toplicah, si ogledalo Kostanjevico in Kostanjeviško jamo, vsak dan pa lahko tudi jahajo v Centru biotehnike in turizma Grm, kjer so nastanjeni.

Mladinska izmenjava, ki je financirana iz evropskega programa Erasmus+ Mladi v akciji, je skupen projekt nemškega mesta Bühl in njegovih partnerskih mest: Občine Mattsee (Avstrija), Občine Mairie de Villefranche (Francija), mesta Schkeuditz (Nemčija), Občine Cantu (Italija), Občine Vilafranca del Penedes (Španija), mesta Calarasi (Moldavija), Občine Oslavany (Češka) ter Mestne občine Novo mesto v partnerstvu z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Mestna občina Novo mesto se je v mrežo mest vključila leta 2016, ko so mladi iz Novega mesto sodelovali na mladinski izmenjavi v mestu Bühl.

Prijetno s koristnim

Glavne teme izmenjave, ki se bo zaključila jutri, so neformalno učenje, prostovoljsko delo, odgovorno in aktivno državljanstvo, spoznavanje begunske krize ter večja vključenost mladih v lokalno skupnost. Skozi aktivnosti izmenjave bodo udeleženci pridobili nove kompetence za učinkovite medsebojne odnose in sodelovanje, spodbujali lastno in medosebno kreativnost, samozaupanje, pridobivali kulturno zavest in spoznavali druge kulture ter prevzemali aktivno vlogo in odgovornost pri reševanju problemov v svojem okolju.

S. G.

